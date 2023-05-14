Denizli Seçim İzleme Platformu Dönem Sözcüsü: 200’ü aşkın ihbar aldık

Denizli Seçim İzleme Platformu Dönem Sözcüsü Hazal Ertemur, "Sahada 100 avukatla varız. Bugün sabah 04:30’dan beri ayaktayız ve sandıklardan vazgeçmek gibi bir niyetimiz yok. 200’ü aşkın ihbar aldık" dedi.

Denizli Seçim İzleme Platformu Dönem Sözcüsü: 200’ü aşkın ihbar aldık

Denizli Seçim İzleme Platformu Dönem Sözcüsü Hazal Ertemur, cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için oy verme işlemlerinin sürdüğü Denizli’de 100 avukatla sahada aktif olarak çalıştıklarını ve şu ana kadar 200’ün üzerinde ihbar aldıklarını söyledi.

Ertemur, ANKA Haber Ajansı’na şunları söyledi:

"SANDIKLARI KORUMAKTAN VAZGEÇMEYELİM"

"14 Mayıs seçimleri, beklediğimiz gibi zorlu geçiyor. Sahada 100 avukatla varız. Bugün sabah 04:30’dan beri ayaktayız ve sandıklardan vazgeçmek gibi bir niyetimiz yok. 200’ü aşkın ihbar aldık. Mükerrer oy kullanımı, usule uygun olmayan sandık teşkili… Birçok şikayete müdahalede bulunduk. Gerekli tutanaklarımızı tuttuk. İşaretli oylar hakkında gerekli işlemleri yaptık. Sandığa yansıyan iradenin aynı şekilde sonuca da yansıması için elimizden gelenide yapıyoruz.

Vatandaşlarımız da kendi sandıklarında oylar sayılırken gözlemci olarak yasal haklarını kullansınlar. Ve oylarımıza birlikte sahip çıkalım. Mükerrer oylar, 142 nolu belgeler, her zamanki gibi aynı sorunları çıkarıyor. Bunun için özellikle müşahitlerin dikkat etmesini talep ediyoruz.

Sandık kurulu başkanlarının ve polis eskortunun yanında başka bir sandık kurulu üyesinin alınmayacağına dair çok ciddi ihbarlar alıyoruz. Böyle bir şey yasal olarak mümkün değil. Kanun, mevzuat açık. Sandık kurulu başkanı, polis eskortuyla birlikte, kura yapılarak çıkan 2 sandık kurulu üyesiyle birlikte, aynı aracın içerisinde sandıktan çıkan oyları teslim edecek ilçe seçim kuruluna. Lütfen bu konuda çok dikkatli olalım. Hatta gerekirse müşahitler, başka bir araçla eskort şeklinde takip etsinler oyları. Buraya kadar geldik, bundan sonra da korumaktan vazgeçmeyelim."

Kaynak: ANKA

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