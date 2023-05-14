Sandıkta skandal: Berat Albayrak hakkında tutanak tutuldu

AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak, İstanbul’un Ümraniye ilçesindeki bir okulda oy kullanan annesi Kıymet Albayrak ile birlikte oy kabinine girdi. Berat Albayrak ve annesi hakkında tutanak tutuldu.

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Sandıkta skandal: Berat Albayrak hakkında tutanak tutuldu

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı ve eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul’un Ümraniye ilçesindeki bir okulda oy kullanan annesi Kıymet Albayrak ile birlikte oy kabinine girdi.

İleri Haber'in aktardıklarına göre, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimine ilişkin usulsüzlükler devam ederken, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın, Ümraniye’de bulunan Şakire Hanım Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda oy kullanan annesi Kıymet Albayrak ile oy kabinine girdiği öğrenildi.

Berat Albayrak ve annesi Kıymet Albayrak hakkında tutanak tutuldu. Tutanakta şu ifadeler yer aldı:

“Oy verme işlemi sırasında hiçbir bedensel ve ruhsal engeli bulunmamasına rağmen, Kıymet Albayrak isimli seçmen oy kabinine Berat Albayrak ile girmiştir. YSK 135 no’lu genelge 19/2, 19/3, 24. ve 26. Maddelerine aykırı olan söz konusu işleme karşı şikayetlerimizi sunar, hukuka aykırılığın giderilmesini talep ederiz.”

Sandıkta skandal: Berat Albayrak hakkında tutanak tutuldu - Resim : 1

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