Gerekli beyanı veren engelli çiftten sandık tepkisi: 'Bizi sandalyeye oturtup taşıdılar'

Sinop’ta yaşayan ve bedensel engelleri bulunan çift, cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi için oy kullanmak üzere gittikleri Seyit Bilal İmam Hatip Ortaokulu’nda sandığın birinci katta olması nedeniyle zorluk yaşadı. Recep ve Gül Uğur çifti, vatandaşların kendilerini sandalyede birinci kata taşımaları sonucu oy kullanabildi.

Recep Uğur, "Biz engelliler olarak beyan vermemize rağmen, engelli olmamıza rağmen sandığımız birinci kattaydı. Merdivenden zorlukla çıktık. Bizi sandalyeye oturtup taşıdılar" dedi. Eşi Gül Uğur ise, “Biz bildirdiğimize rağmen biz engelliler olarak sandalyelerde çıktık ve ben gözyaşlarımla çıktım. Bu benim çok zoruma gitti" diye tepki gösterdi.

"YETKİLİLER YİNE GÖREVİNİ YAPMAMIŞ"

Duruma tepki gösteren Recep Uğur, şu ifadelere yer verdi:

"Bugün seçim günü. Biz engelliler olarak görevimizi yaptık. Ama yetkililer yine görevini yapmamış. Biz engelli olarak beyan vermemize rağmen, engelli olmamıza rağmen sandığımız birinci kattaydı. Merdivenden zorlukla çıktık. Bizi sandalyeye oturtup taşıdılar. Bunun sorumluları inşallah en kısa zamanda bulunur. Her seçimde muhakkak böyle sorunlar oluyor. Artık olmasın. Kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz?"

"BEN GÖZYAŞLARIMLA ÇIKTIM"

Recep Uğur’un eşi Gül Uğur ise şunları söyledi:

"Bizi sadece seçimlerde ve 3 Aralık’ta hatırlıyorlar. Biz yılda 2 kere yokuz ki. Allah bize ömür verdiği sürece biz sürekli bu dünyadayız. Ama bize sürekli zorluklar sunuyorlar. Biz bildirdiğimize rağmen biz engelli olarak sandalyelerde çıktık ve ben gözyaşlarımla çıktım. Bu benim çok zoruma gitti. Bu durumu bildirip de sandalyenin üzerine çıkmak o kadar zor ki. O merdivene rampa çıkabilirdi. Asansör ve ama çalışmıyor. İnsanlar bizi taşımaya mecbur mu? Biz bizi taşımalarını istemiyoruz. Biz kendimiz gitmek istiyoruz. Ben orada çok acı çektim."

Kaynak: ANKA