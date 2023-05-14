Oy verme saati bittiği halde sıra bekleyen seçmenler oy kullanacak mı?

Türkiye sandık başına giderken oy verme saati bittiği halde sandık başında oy vermek için sıra bekleyen seçmenler, sandık kurulu başkanına kimliklerini verdikten sonra sıra ile oylarını kullanabilecek.

Oy verme saati bittiği halde sıra bekleyen seçmenler oy kullanacak mı?

Türkiye’nin 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerinin belirleneceği seçim için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu.

Seçimde yurt içinde 60 milyon 697 bin 843 seçmen oy kullanacak. Yurt içinde 4 milyon 904 bin 672 seçmen ilk kez oy verecek. Cezaevinde tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü seçmen sayısı ise 53 bin 172.

OYLARINI KULLANABİLECEKLER

Oy verme işlemleri, Türkiye genelinde saat 08.00 - 17.00 arasında sürecek. Ancak oy verme saati bittiği halde sandık başında oy vermek için sıra bekleyen seçmenler, sandık kurulu başkanına kimliklerini verdikten sonra sıra ile oylarını kullanabilecek.

Bitiş saatinden sonra gelen seçmenler oy kullanamayacak.

Kaynak: Gerçek Gündem

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