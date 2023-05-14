Erdoğan: Dava arkadaşlarımdan her ne olursa olsun sandıkların başından ayrılmamalarını rica ediyorum

Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Seçim böylesine olumlu ve demokratik atmosferde geçmişken, oy sayımı da halen sürerken, alelacele sonuçlar açıklamaya kalkmak, milli iradenin gaspı anlamını taşır" dedi.

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Erdoğan: Dava arkadaşlarımdan her ne olursa olsun sandıkların başından ayrılmamalarını rica ediyorum

GERÇEK GÜNDEM /

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ve Cumhurbaşkanı Seçimi için oy sayımları sürüyor.

Anadolu Ajansının verileri manipüle ettiği iddia edilirken Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.

Erdoğan, "Milletimizin teveccühünün devam eden oy sayımına yansıyor olmasından memnuniyet duyuyoruz. Tüm dava ve yol arkadaşlarımdan, sonuçlar resmi olarak neticelenene kadar, her ne olursa olsun sandıkların başından ayrılmamalarını rica ediyorum" dedi. 

Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle oldu:

"14 Mayıs seçimlerinin uhulet ve suhulet ile büyük bir demokrasi şöleni şeklinde gerçekleşmesi, Türkiye’mizin sahip olduğu demokratik olgunluğun ifadesidir. Seçim böylesine olumlu ve demokratik atmosferde geçmişken, oy sayımı da halen sürerken, alelacele sonuçlar açıklamaya kalkmak, milli iradenin gaspı anlamını taşır.

Milletimizin teveccühünün devam eden oy sayımına yansıyor olmasından memnuniyet duyuyoruz. Tüm dava ve yol arkadaşlarımdan, sonuçlar resmi olarak neticelenene kadar, her ne olursa olsun sandıkların başından ayrılmamalarını rica ediyorum.

Demokrasi adına oy veren ve seçim çalışmalarında yer alan tüm vatandaşlarımı tebrik ediyor, her birine ayrı ayrı şükranlarımı ifade ediyorum."

 
 
 
 
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