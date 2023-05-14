AKP'li Ali İhsan Yavuz: Bizim acelemiz yok, açık ara öndeyiz

GERÇEK GÜNDEM /

Türkiye, 28. Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanı seçimleri için sandık başına gitti. Sandıkların kapanmasının ardından oy sayım işlemleri başladı.

akp genel başkan yardımcısı ali ihsan yavuz, oy sayımları ve CHP'nin Anadolu Ajansı'nın (AA) seçim sonuçlarını manipüle ettiği iddiaları hakkında konuştu.

Ali İhsan Yavuz, "Herkesi bağlayacak olan ıslak imzalı tutanaklardır. Bizim bir acelemiz yok. Açık ara öndeyiz. Panik havasıyla kurumları suçluyorlar. Açık ara öndeyiz" ifadelerini kullandı.

Ali İhsan Yavuz'un açıklaması şöyle oldu:

"BU İTİRAZLAR UZUN ZAMAN ALMAZ"

"Şu anda açıkçası bir panik havası içerisinde gelişigüzel bir şekilde kurumları suçlamanın bir anlamı yok. Dolayısıyla madem aylardır sandıkta önlem alıyorsunuz o zaman sizin öngörünüz olması gerekir ama kurumları suçlamadan. Bizim de öngörümüz var. Hepsinden öte bizi ve herkesi bağlayacak olan ıslak imzalı sandık sonuç tutanakları ve bu tutanakların ilçe seçim sandık sonuçlarına yansımasıdır.

'İtirazları ediyor AK Parti ve itirazlar sebebiyle AK Parti önde görünüyor' deniliyor. Bu itirazlar uzun zaman almaz ve çok az. Mesela biz şu anda bütün Türkiye'yi tarıyoruz hiç acele etmeden. İtirazlarımızı etmek üzere hazırlık yapıyoruz. Milletvekili ve cumhurbaşkanlığında açık ara önde olduğumuzu belirtmek istiyorum."