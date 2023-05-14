AKP yeni taktik uyguluyor: 'Orada daha sandıkların yüzde 8'i sisteme girildi'

Türkiye'nin kaderini şekillendirecek cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçiminde oy kullanma işlemi sona erdi. Sandık sayımı sürerken ana muhalefet partisi temsilcileri, CHP'nin önde olduğu sandıklara AKP tarafından sürekli olarak itiraz edildiğini aktardı.

Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, Halk TV yayınında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Şöyle ki... Bakırköy'de 500 sandık var. Geleneksel olarak CHP'nin oylarına çok yüksek olarak seçmen teveccühünün yansıdığı bir ilçedir. Yüzde 80 oranında Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na bir teveccüh var. Maalesef sandık başı yoğun itirazlar var. Biz sandıktan aldığımız verileri giremedik. Yaklaşık 500 sandık var, ama 34 sandık henüz girdi. Bu da hemen hemen yüzde 8'e tekabül eder. İmzalı tutanakların ancak henüz yüzde 8'i sisteme girdi. Dolayısıyla CHP'nin Kemal Kılıçdaroğlu'nun çok yüksek oy aldığı ilçelerde sandıkların ilçe seçim kurullarına ve dolayısıyla YSK sistemine girmesi yavaş oluyor.

Bu nedenle yurttaşlarımızın dikkatle sonuçları takip etmesinde fayda olduğunu ifade etmek istiyorum. Bir konuya daha değinmek istiyorum. YSK'nın AA'dan verdiği veriler doğrultusunda yüzde 85 civarında sandıkların açıldığı söyleniyor. Yani yüzde 15'i henüz daha yansımadı. Bu da 9.5 - 10 milyon oya tekabül eder. Tahmin ediyorum ki bunun hemen hemen 7 milyonunun Kılıçdaroğlu'na, yaklaşık 2.5 milyonunun Recep Tayyip Erdoğan'a gider. Bire dört oranında Kılıçdaroğlu'na olumlu yönde yansıma olacaktır."

Gazeteci Murat Ağırel de bu kapsamda edindiği bilgileri okurlarıyla paylaştı:

"AKP bir taktik uyguluyor. CHP’nin önde olduğu sandıklara itiraz ediyor. Girilen sandık sonuçları kesinleşen sandık sonuçları. İtiraz olan sandık sonuçları sisteme daha girmedi. Örnek olması açısından Bakırköy’deki sandıkların daha %3 ü sisteme girildi."

Bakırköy, İstanbul'da ana muhalefet partisinin kaleleri arasında sayılıyor.