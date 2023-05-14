"Erdoğan, 'Ben açıklama yapana kadar yüzde 10 fark korunsun' talimatı verdi" iddiası

Gazeteci Murat Yetkin, Fox TV canlı yayınında, "Erdoğan seçimleri İstanbul'dan izleyecekti. Karar değiştirip Ankara'ya geçti. Münipülasyon yapan Anadolu Ajansı'na 'Ben açıklama yapana kadar yüzde 10 fark korunsun' talimatı verdi" dedi.

"Erdoğan, 'Ben açıklama yapana kadar yüzde 10 fark korunsun' talimatı verdi" iddiası

Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Oy verme işlemleri, Türkiye genelinde saat 17.00'de sona erdi ve sayım devam ediyor.

Gazeteci Murat Yetkin, Fox TV canlı yayınında dikkat çeken bir iddiayı aktardı. Yetkin, "Erdoğan seçimleri İstanbul'dan izleyecekti. Karar değiştirip Ankara'ya geçti. Münipülasyon yapan Anadolu Ajansı'na 'Ben açıklama yapana kadar yüzde 10 fark korunsun' talimatı verdi" dedi.

Sandıklar kapandı, oylar sayılıyor: Anadolu Ajansı'na göre; Erdoğan'ın oyları yüzde 50'nin altına düştüSandıklar kapandı, oylar sayılıyor: Anadolu Ajansı'na göre; Erdoğan'ın oyları yüzde 50'nin altına düştüSeçim
Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan 2023 cumhurbaşkanı adayları 2023 seçim
Kiraz saplarındaki şifa! Çöp diye atıyorsanız artık atmayacaksınız Kiraz saplarındaki şifa! Çöp diye atıyorsanız artık atmayacaksınız
Bahçeli'nin oy kullandığı sandıktan Kılıçdaroğlu birinci çıktı Bahçeli'nin sandığından Kılıçdaroğlu çıktı
TİP lideri Erkan Baş: Elimizdeki ilk veriler gösteriyor ki ilk turda bitirebiliriz Erkan Baş: Elimizdeki ilk veriler gösteriyor ki ilk turda bitirebiliriz
Eklenince kemik suyu çorbasını daha çok lezzetlendiren baharat! Şifası da artıyor Eklenince kemik suyu çorbasını daha çok lezzetlendiren baharat! Şifası da artıyor
ÇOK OKUNANLAR
Sandığa giderken dikkat: Sakın unutmayın yoksa oy kullanamazsınız Sandığa giderken dikkat: Sakın unutmayın yoksa oy kullanamazsınız
Uzman isim açıkladı: Bu akşam internet kesilirse ne yapmalısınız? Bu akşam internet kesilirse ne yapmalısınız?
Canan Karatay haklı çıktı: Zararlı değil yararlıymış Canan Karatay haklı çıktı: Zararlı değil yararlıymış
Seçim günü izlenebilecek sinema tarihine damga vurmuş 10 kült film Seçim günü izlenebilecek sinema tarihine damga vurmuş 10 kült film
Türkiye kritik virajda: Gazeteler 14 Mayıs seçimlerini nasıl gördü? Gazeteler 14 Mayıs seçimlerini nasıl gördü?