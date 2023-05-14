"Erdoğan, 'Ben açıklama yapana kadar yüzde 10 fark korunsun' talimatı verdi" iddiası

Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Oy verme işlemleri, Türkiye genelinde saat 17.00'de sona erdi ve sayım devam ediyor.

Gazeteci Murat Yetkin, Fox TV canlı yayınında dikkat çeken bir iddiayı aktardı. Yetkin, "Erdoğan seçimleri İstanbul'dan izleyecekti. Karar değiştirip Ankara'ya geçti. Münipülasyon yapan Anadolu Ajansı'na 'Ben açıklama yapana kadar yüzde 10 fark korunsun' talimatı verdi" dedi.