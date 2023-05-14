TİP lideri Erkan Baş: Elimizdeki ilk veriler gösteriyor ki ilk turda bitirebiliriz

Sevgili yurttaşlar,



Elimize ulaşan ilk veriler gösteriyor ki cumhurbaşkanlığı seçimini ilk turda bitebiliriz.

Partimiz de beklentilerimizin de üstünde oy alıyor, heyecanımız yüksek!



Lütfen tüm sandıklara, her oya sahip çıkalım.

Islak imzalı tutanakları almadan okullardan…