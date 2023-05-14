TİP lideri Erkan Baş: Elimizdeki ilk veriler gösteriyor ki ilk turda bitirebiliriz
TİP lideri Erkan Baş, ellerindeki verilere göre, seçimin ilk turda bitebileceğini söyleyerek, partisinin de beklentilerin üzerinde bir oy aldığını ifade etti.
Türkiye Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimlerinde oy sayımına kilitlenmişken, seçimlerde sürpriz yapması beklenen Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş’tan açıklama geldi.
Baş, “Partimiz de beklentilerimizin de üstünde oy alıyor, heyecanımız yüksek!” dedi.
Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turda bitebileceğini söyleyen Baş, “Lütfen tüm sandıklara, her oya sahip çıkalım. Islak imzalı tutanakları almadan okullardan kesinlikle ayrılmayalım. TİP’i meclise daha güçlü göndereceğiz. Erdoğan’ı da tarihin çöplüğüne göndereceğiz!” ifadelerini kullandı.
Sevgili yurttaşlar,— Erkan BAŞ (@erkbas) May 14, 2023
Elimize ulaşan ilk veriler gösteriyor ki cumhurbaşkanlığı seçimini ilk turda bitebiliriz.
Partimiz de beklentilerimizin de üstünde oy alıyor, heyecanımız yüksek!
Lütfen tüm sandıklara, her oya sahip çıkalım.
Islak imzalı tutanakları almadan okullardan…
Kaynak: Gerçek Gündem