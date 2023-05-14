Mithat Sancar: Anadolu Ajansı aleni şekilde suç işliyor

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Anadolu Ajansı'na tepki gösterdi. Sancar, "Ortamı bulandırmaya ve moral bozmaya dönük bu manevraların bir hükmü yoktur." dedi.

Mithat Sancar: Anadolu Ajansı aleni şekilde suç işliyor

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Anadolu Ajansı'nın açıkladığı verilere tepki gösterdi. Sancar, "AA aleni şekilde toplumu manipüle ederek suç işliyor. AA’nın iktidarın sesi olduğunu bir an için bile akıldan çıkarmayalım." paylaşımını yaptı. 

Sancar Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ortamı bulandırmaya ve moral bozmaya dönük bu manevraların bir hükmü yoktur. Gözünüz ve kulağınız bizde olsun!" ifadesini kullandı. 

Mithat Sancar: Anadolu Ajansı aleni şekilde suç işliyor - Resim : 1

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