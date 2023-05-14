Sinan Oğan: İkinci turu yüksek bir ihtimal olarak görüyoruz

ATA İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, "Seçimlerin ikinci tura kalmasını yüksek bir ihtimal olarak görüyoruz" açıklamasında bulundu.

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Sinan Oğan: İkinci turu yüksek bir ihtimal olarak görüyoruz

Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Oy verme işlemleri, Türkiye genelinde saat 17.00'de sona erdi ve sayım devam ediyor.

ATA İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Sinan Oğan açıklamasında, seçimlerin ikinci tura kalma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti.

Oğan, “Seçimlerin ikinci tura kalmasını yüksek bir ihtimal olarak görüyoruz. Türk milliyetçileri ve Atatürkçüler bu seçimin kilidi konumundadır. Muharrem İnce’nin seçimlerden türlü baskılarla el çektirilmesinden sonra son iki gün bize saldırıp bizi haksız yere itham ederek linç girişiminde bulunanların bu siyasal tablodan çıkaracağı çok ders olmalı! Çıkacak her sonuç milletimize hayırlı olsun” dedi.

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