Yüzüklerin Efendisi'nin yıldızı Elijah Wood'dan Türkiye seçimi paylaşımı

Türkiye seçim sonuçlarına kilitlenmişken, bir paylaşım da Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit filmlerinin Frodo’su Elijah Wood’dan geldi.

Wood, Türkiye seçimleriyle ilgili bir sosyal medya paylaşımı yaptı.

Wood, açıklamasında, “Hadi Türkiye! Yeni bir geleceğin eşiğindesiniz” diyerek Türk Bayrağı emojisi paylaştı.

Go Turkey! You’re on the precipice of a new future 🇹🇷 — Elijah Wood (@elijahwood) May 14, 2023

Kaynak: Gerçek Gündem