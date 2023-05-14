Yüzüklerin Efendisi'nin yıldızı Elijah Wood'dan Türkiye seçimi paylaşımı

Yüzüklerin Efendisi'nin yıldızı Elijah Wood, Türkiye seçimleriyle ilgili paylaşım yaptı.

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Yüzüklerin Efendisi'nin yıldızı Elijah Wood'dan Türkiye seçimi paylaşımı

Türkiye seçim sonuçlarına kilitlenmişken, bir paylaşım da Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit filmlerinin Frodo’su Elijah Wood’dan geldi.

Wood, Türkiye seçimleriyle ilgili bir sosyal medya paylaşımı yaptı.

Wood, açıklamasında, “Hadi Türkiye! Yeni bir geleceğin eşiğindesiniz” diyerek Türk Bayrağı emojisi paylaştı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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