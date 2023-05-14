Yurt dışı oylarında ilk sonuçlar belli oldu
Anadolu Ajansı saat 21.00 itibariyle yurt dışı sandıklarından gelen seçim sonuçlarını paylaştı.
Anadolu Ajansı verilerine göre, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yurt dışında sandıkların yüzde 10.61’i açıldı.
Yurt dışı sonuçlarında öne çıkanlar şöyle:
RUSYA (Açılan sandık: Yüzde 52.08)
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 42.02
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 50.54
Sinan Oğan: Yüzde 4.23
Muharrem İnce: Yüzde 3.21
ALMANYA (Açılan sandık: Yüzde 8.67)
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 65.88
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 32.06
Sinan Oğan: Yüzde 1.39
Muharrem İnce: Yüzde 0.67
ABD (Açılan sandık: Yüzde %20.53)
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde %15.85
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde %80.34
Sinan Oğan: Yüzde %2.17
Muharrem İnce: Yüzde %1.64
FRANSA (Açılan sandık: Yüzde 7.28)
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 65.06
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 33.40
Sinan Oğan: Yüzde 1.11
Muharrem İnce: Yüzde 0.43
SUUDİ ARABİSTAN (Açılan sandık: Yüzde 14.29)
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 73.98
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 25.27
Sinan Oğan: Yüzde 0.48
Muharrem İnce: Yüzde 0.27
BÜYÜK BRİTANYA (Açılan sandık: Yüzde 5.37)
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 16.13
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 81.70
Sinan Oğan: Yüzde 1.26
Muharrem İnce: Yüzde 0.91