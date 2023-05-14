Yurt dışı oylarında ilk sonuçlar belli oldu

Anadolu Ajansı saat 21.00 itibariyle yurt dışı sandıklarından gelen seçim sonuçlarını paylaştı.

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Yurt dışı oylarında ilk sonuçlar belli oldu

Anadolu Ajansı verilerine göre, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yurt dışında sandıkların yüzde 10.61’i açıldı.

Yurt dışı sonuçlarında öne çıkanlar şöyle:

RUSYA (Açılan sandık: Yüzde 52.08)
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 42.02
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 50.54
Sinan Oğan: Yüzde 4.23
Muharrem İnce: Yüzde 3.21

ALMANYA (Açılan sandık: Yüzde 8.67)
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 65.88
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 32.06
Sinan Oğan: Yüzde 1.39
Muharrem İnce: Yüzde 0.67

ABD (Açılan sandık: Yüzde %20.53)
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde %15.85
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde %80.34
Sinan Oğan: Yüzde %2.17
Muharrem İnce: Yüzde %1.64

FRANSA (Açılan sandık: Yüzde 7.28)
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 65.06
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 33.40
Sinan Oğan: Yüzde 1.11
Muharrem İnce: Yüzde 0.43

SUUDİ ARABİSTAN (Açılan sandık: Yüzde 14.29)
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 73.98
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 25.27
Sinan Oğan: Yüzde 0.48
Muharrem İnce: Yüzde 0.27

BÜYÜK BRİTANYA (Açılan sandık: Yüzde 5.37)
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 16.13
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 81.70
Sinan Oğan: Yüzde 1.26
Muharrem İnce: Yüzde 0.91

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