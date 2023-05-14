Yeni Şafak'ın 'cam çerçeve indirdi' haberine fotoğraflı yanıt
İktidara yakın Yeni Şafak, oy sayma işlemleri devam ederken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Ben size kazanamayız demedim mi?" sözleriyle camı çerçeveyi indirip, bir görevliye tokat attığını öne sürdü, Akşener'in danışmanı Murat İde açıklama yaptı.
İktidara yakın Yeni Şafak, oy sayma işlemleri devam ederken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Ben size kazanamayız demedim mi?" sözleriyle camı çerçeveyi indirip, bir görevliye tokat attığını öne sürdü.
Yeni Şafak’ın iddiasının ardından Meral Akşener’in genel merkezden fotoğrafı paylaşıldı. Fotoğrafta Akşener’in seçimi gülerek takip ettiği görüldü.
Akşener’in danışmanı Murat İde, “Alın size kırılan cam çerçeve, tokatlanan personel(!).. Sizi salaklar sizi” dedi.
Alın size kırılan cam çerçeve, tokatlanan personel(!)..— Murat ide (@Murat_ide) May 14, 2023
Sizi salaklar sizi..https://t.co/dr8KkiYQt3 https://t.co/Y4bsb7Bvr2
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