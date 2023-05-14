Yeni Şafak'ın 'cam çerçeve indirdi' haberine fotoğraflı yanıt

İktidara yakın Yeni Şafak, oy sayma işlemleri devam ederken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Ben size kazanamayız demedim mi?" sözleriyle camı çerçeveyi indirip, bir görevliye tokat attığını öne sürdü, Akşener'in danışmanı Murat İde açıklama yaptı.

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Yeni Şafak'ın 'cam çerçeve indirdi' haberine fotoğraflı yanıt

İktidara yakın Yeni Şafak, oy sayma işlemleri devam ederken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Ben size kazanamayız demedim mi?" sözleriyle camı çerçeveyi indirip, bir görevliye tokat attığını öne sürdü.

Yeni Şafak’ın iddiasının ardından Meral Akşener’in genel merkezden fotoğrafı paylaşıldı. Fotoğrafta Akşener’in seçimi gülerek takip ettiği görüldü.

Akşener’in danışmanı Murat İde, “Alın size kırılan cam çerçeve, tokatlanan personel(!).. Sizi salaklar sizi” dedi.

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Meral Akşener 2023 cumhurbaşkanı adayları 2023 seçim
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