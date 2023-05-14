HDP YSK Temsilcisi: AKP'nin oy oranını yüzde 10, MHP'nin oy oranını yüzde 5 daha fazla gösteriyorlar

HDP'nin YSK Temsilcisi Mehmet Rüştü Tiryaki, AKP'nin oy oranının yüzde 10, MHP'nin oy oranının yüzde 5 daha fazla gösterildiğini söyledi. 

HDP YSK Temsilcisi: AKP'nin oy oranını yüzde 10, MHP'nin oy oranını yüzde 5 daha fazla gösteriyorlar

Türkiye, bugün sandık başına gitti. Sandıklar açıldı ancak YSK'nın ve Anadolu Ajansı'nın verileri doğru aktarmadığı tartışmaları sürüyor. 

HDP'nin YSK Temsilcisi Mehmet Rüştü Tiryaki de bu iddiaları doğrulayan bir açıklama yaptı. 

Basın açıklaması yapan Tiryaki, "Cumhur İttifakı'nın 330'un üzerinde milletvekili çıkaracağını söylüyorlardı. AA'nın verilerine göre milletvekili sayısı 313 civarında. AA verilerine göre Erdoğan'ın oyları, Cumhur İttifakı'nın oyları sürekli düşüyor. Bizi önce 0 ile göstermeye başladılar, şimdi 60 civarında vekil çıkaracağımızı söylüyorlar. AA gerçekleri açıklamak zorunda kalacak ve bu rakamlar değişecek. 

Tahminimiz o ki AKP'nin oy oranının yüzde 10, MHP'nin oy oranını da gerçekte olandan yüzde 5 daha fazla gösteriyorlar. 

AKP ve MHP, muhalefetin önde olduğu sandıklara itiraz eidyor" ifadelerini kullandı.

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