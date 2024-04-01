Edirne, CHP'de kaldı: Filiz Gencan Akın'dan zafer konuşması

Resmi olmayan sonuçlara göre, Edirne'nin Belediye Başkanı oyların yüzde 46,83'ünü alan CHP'li Filiz Gencan Akın oldu.

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Edirne, CHP'de kaldı: Filiz Gencan Akın'dan zafer konuşması

Resmi olmayan sonuçlara göre Edirne'nin Belediye Başkanı CHP Belediye Başkan adayo Filiz Gencan Akın oldu.

Akın, oyların yüzde 46,83'ünü alarak Edirne'nin ilk kadın belediye başkanı oldu.

Akın, parti binası önünde yaptığı zafer konuşmada, "Biz bir bütün olduk. Tüm Edirneli hemşehrilerime çok teşekkür ederim. O kadar heyecanlıyım, mutluyum ki, bu şehre hizmet etmek için o kadar heyecanlıyım ki, hiç yorulmadık. Daha yeni başlıyoruz. Ben bu şehirin belediye başkanı olarak herkesle birlikteyim. Herkesle beraber hareket edeceğim. Kırgınlık, küskünlük yok. Ailemiz büyümeye devam edecek" dedi.

EDİRNE SEÇİM SONUÇLARI

CHP

%46.83

AKP

%42.63

İYİ Parti

%5.46

Edirne'nin Meriç ve İpsala ilçesinde AKP seçimi önde götürürken, Uzunköprü ilçesinde ise 00,36 oy farkla İYİ Parti önde görünüyor.

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