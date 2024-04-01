Yozgat'ta kazanan Yeniden Refah Partisi'nin adayı Kazım Arslan oldu

Yozgat’ta resmi olmayan sonuçlara göre, Yeniden Refah Partisi (YRP) Belediye Başkan adayı Kazım Arslan, oyların yüzde 36,42'sini alarak seçimi kazandı.

Yozgat'ta kazanan Yeniden Refah Partisi'nin adayı Kazım Arslan oldu

Yozgat’ta resmi olmayan sonuçlara göre, Yeniden Refah Partisi (YRP) Belediye Başkan adayı Kazım Arslan seçimi kazandı. Sonuçların netleşmeye başlamasının ardından YRP taraftarları, Cumhuriyet Meydanı’nda toplanarak seçim sonuçlarını kutladı.

Cumhuriyet Meydanında açıklama yapan Arslan, şunları söyledi:

"Yozgat, Yozgatlı kendisiyle ne kadar iftihar ederse azdır. Yozgatlı hemşehrilerimiz kendileriyle ne kadar gurur duyarlarsa duysunlar azdır. Bakın üç aydır devam eden seçim kampanyası sırasında herkes Yozgat’ı konuştu, dedi ki; Türkiye'nin ortasında bambaşka bir ışık yanacak. Yeniden refah ışığın yanacak, Yeniden Refah kazanacak, Kazım Arslan kazanacak, Yozgat kazanacak diye konuştular. Ben izleyemedim ama arkadaşlarımız izlediler ve bizlere sürekli haberler getiriyorlar, bütün Türkiye'de televizyon kanalları Yozgat'ın verdiği siyasi kararı konuşuyor. Yozgat bambaşka bir siyasi karar verdi. Yozgat siyasete Türkiye'de örnek olacak bambaşka bir karar verdi. Artık yardım kolilerinin işe yaramadığını gösterdi Yozgatlı. Dağıtılan çeklerin işe yaramadığını gösterdi, Yozgatlı oyunun satılık olmadığı gösterdi. Yozgatlı, Yozgat'ın iradesinin üzerinde hiçbir kuvvetin olmadığını gösterdi."

YOZGAT SEÇİM SONUÇLARI

YRP

%36.42

MHP

%29.79

AKP

%26.77

CHP

%2.16

İYİ Parti

%1.69

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