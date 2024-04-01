Eyüp'te muhafazakar vatandaşlar Yüzde 50 'CHP' dedi

Tüm Türkiye bugün yerel yönetimlerdeki başkanlarını ve muhtar adaylarını belirlemek için sandık başına gitti.

ANKA'nın verilerine göre, Türkiye geneli sandıkların yüzde 85,18'i açıldı.

Muhafazakar vatandaşların yoğunlukta yaşadığı İstanbul'un Eyüp ilçesinde de CHP birinci parti konumunda.

GÜNCEL SEÇİM SONUÇLARI

Açılan sandık

ANKA: %99,89

CHP-Mithat Bülent Özmen

%50

AKP-Deniz Köken

%42.87

Yeniden Refah Partisi

%3.06

İYİ Parti

%2.67

Kaynak: Gerçek Gündem