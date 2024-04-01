Ünlü Teknik Direktör Mustafa Denizli'nin kızı Lal Denizli Çeşme'nin yeni belediye başkanı oldu

CHP'nin Çeşme Belediye Başkan adayı, teknik direktör Mustafa Denizli’nin kızı Lâl Denizli, ilçenin yeni belediye başkanı oldu. İzmir'in Çeşme İlçesi'nden belediye başkanı adayı olan kızı Lâl Denizli, sandıklardan gelen ilk sonuçların ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Denizli, paylaşımında, "Teşekkürler Çeşme! Çeşme halkının teveccühü ile, önümüzdeki beş yıl boyunca büyük bir onur ve gururla Çeşme’ye Başkanlık yapacağım. Bana Çeşme’nin ilk kadın Belediye Başkanı olma mutluluğunu yaşatan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Yediden yetmişe tüm yurttaşlarımıza hizmet edecek, sizlerin refahı için çalışacağım." ifadelerinde bulundu.

Lal Denizli: Teşekkürler Çeşme, harikasınız! Cumhuriyet Halk Partisi bugün Türkiye’nin dört bir yanında tarih yazdı. Aynı vizyonla 2028’e; iktidar olmaya yürüyoruz!

Lâl Denizli, sandıkların yüzde 90'ından fazlasının açıldığı ilçede yüzde 54,84 ile seçimi kazanmayı garantiledi. Denizli'nin en yakın rakibi MHP'li Esat Tanık yüzde şu an için 33,80'de kaldı.