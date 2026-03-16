Dışişleri Bakanı Fidan'dan Adalet Bakanı Gürlek'e Ziyaret

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Adalet Bakanı Akın Gürlek’i makamında ziyaret etti. Ziyaretle ilgili detaylar Bakan Gürlek’in sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ı bakanlıkta ağırladıklarını duyurdu.

“ÖNEMLİ KATKILAR SUNUYOR”

Gürlek açıklamasında Türkiye’nin ve bölgenin son derece hassas bir dönemden geçtiği bu süreçte Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın yürüttüğü yoğun diplomatik çabaların Türkiye’nin bölgesel ve küresel ölçekte barış, istikrar ve adalet arayışına önemli katkılar sunduğunu belirtti.

Gürlek, açıklamasının devamında “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği ve ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda yürütülen diplomasi trafiğinin, devlet aklı, tecrübe ve kararlılıkla ülkemizin menfaatlerini güçlendirdiğine yürekten inanıyorum. Adalet ve Dışişleri Bakanlıklarımız arasında uluslararası hukuk, adli iş birliği ve suçla mücadele alanlarında yürütülen yakın koordinasyonun da ülkemizin kurumsal gücüne önemli katkılar sunduğunu özellikle ifade etmek isterim. Nazik ziyaretleri ve iyi dilekleri için Sayın Bakanımıza teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

