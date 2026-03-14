Bahçeli'den Orta Doğu Çıkışı: 'Türkiye, Jeopolitik Fırtınaların İzleyicisi Olmayacak'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, belediye başkanlarının katılımıyla düzenlenen iftar programında dünya ve bölge gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli, dünyada yeni bir jeopolitik kırılma yaşandığını belirterek, “Mevcut gelişmeler yalnızca birkaç bölgesel gerilimin toplamı değildir. Orta Doğu’dan Avrasya’ya ve oradan Pasifik’e uzanan geniş bir hatta güç dengeleri yeniden şekilleniyor, devletlerin iç dayanıklılığı sınanıyor ve yeni bir jeopolitik düzen oluşuyor” dedi.

'TÜRKİYE YMN TAYİN EDECEK'

Orta Doğu’daki çatışmalara işaret eden Bahçeli, Gazze’de başlayan ateşin Lübnan, Suriye, Irak ve İran’a kadar ulaştığını vurguladı. Türkiye’nin bu süreçte rolünün kritik olduğunu belirten Bahçeli, “Türkiye krizlerin akıntısına kapılan bir ülke olmamalı. Türkiye, krizlerin ortasında istikamet tayin eden bir devlettir” ifadelerini kullandı.

İRAN MESAJI

İran’daki olası kontrolsüz zayıflamanın bölgeyi doğrudan etkileyeceğini söyleyen Bahçeli, bunun yalnızca Tahran’ın meselesi olmayacağını ve çevre ülkelere yayılabilecek yeni bir istikrarsızlık kuşağı yaratabileceğini kaydetti.

Bahçeli ayrıca Türkiye’nin karşı karşıya bulunduğu durumun yalnızca sınır krizleriyle sınırlı olmadığını, milli güvenlik, sınır emniyeti ve bölgesel istikrar açısından kritik bir tablo oluşturduğunu vurguladı. Suriye tecrübesine de değinen Bahçeli, devlet otoritesinin zayıfladığı alanların kısa sürede silahlı grupların, vekalet unsurlarının ve düzensiz göç hareketlerinin alanına dönüştüğünü hatırlattı.

'FIRTINALI ZAMANLAR' VURGUSU

Konuşmasını stratejik fırsatlar açısından değerlendiren Bahçeli, "Fırtınalı zamanlar yalnız risk üretmez; doğru okunduğunda büyük fırsatlar da üretir. Türkiye’nin görevi krizlerin akıntısına kapılmak değil, yeni dengelerin kurulduğu zeminde kendi tarihi ağırlığını sahaya yansıtmaktır. Türkiye’nin kaderi, başkalarının çizdiği haritalarda savrulmak değil, haritaların yeniden çizildiği masalarda söz sahibi olmaktır" dedi.

MUHALEFETİ ELEŞTİRDİ

Bahçeli, konuşmasının önemli bölümünde muhalefeti de hedef aldı. İç siyasetin günübirlik polemiklere sıkışmaması gerektiğini belirten Bahçeli, "Muhalefet adına yerel ölçekte dahi kalıcı bir eser ortaya koyamayan; bir yanda bir kifayetsiz, öte yanda bir muhteris figürün ve onların payandası, sözcüsü konumuna yerleşmiş sözüm ona bir liderin dar ufuklu rekabetinin Türkiye’nin stratejik atmosferini belirlemesine müsaade edilemez" dedi. Muhalefete açık çağrıda bulunan Bahçeli, "Türkiye’nin etrafında ateş çemberi daralırken, hâlâ belediye kulisleriyle, kişisel ikbal hesaplarıyla, medya parıltısıyla, günübirlik polemiklerle oyalanan bir siyaset çizgisi, memlekete yük olur" ifadelerini kullandı.

Muhalefetin jeopolitik tabloyu okuyamadığını belirten Bahçeli, "Muhalefetin bir kısmı, Türkiye’nin karşı karşıya bulunduğu büyük jeopolitik sınamanın mahiyetini kavrayabilecek bir ufka sahip görünmemektedir "diye konuştu. Özgür Özel’e göndermede bulunan Bahçeli, "Okyanuslar kabarırken ufukta, onlar kendilerince ÖZGÜR bir halet-i ruhiye içinde sığ sularda çamurla oynamayı marifet saymaktadır" dedi.

'İÇ CEPHE TAHKİM EDİLMEDEN DIŞ CEPHE KORUNAMAZ'

Bahçeli, milli birlik vurgusunu da öne çıkardı. "İç cephe tahkim edilmeden dış cephe korunamaz" diyen Bahçeli, kardeşlik ve toplumsal mutabakatın Türkiye’nin dış baskılara karşı direncini artıracağını söyledi.

Türkiye’nin etnik, mezhebi ve siyasi fay hatları üzerinden zayıflatılmasına dönük her girişimin doğrudan milli güvenlik meselesi olduğunu savunan Bahçeli, "İçerde birlik kudret üretir. İçerde kardeşlik caydırıcılık üretir. İçerde çözülme ise dışarıda iştah kabartır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA