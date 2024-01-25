Devlet medyasının çifte standardı sürüyor: İmamoğlu'na uzatılmayan mikrofon, Buğra Kavuncu'ya uzatılmaya başlandı!

Devlet medyasının muhalefete uyguladığı ambargo her seçim bir gelenek haline gelirken, dikkat çekici bir olay yaşandı.

31 Mart seçimlerine adım adım yaklaşılırken, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP’nin yeniden adayı olan Ekrem İmamoğlu kendisine TRT ve AA’da yer bulamazken, AKP’nin İstanbul adayı Murat Kurum’un boy boy haberleri geçildi.

İMAMOĞLU'NA YOK RAKİPLERİNE VAR

İmamoğlu, yaptığı bir basın açıklamasında, TRT mikrofonunu görmeyince “Ekrem İmamoğlu, Türkiye’nin 20 milyonluk şehrinin Belediye Başkanı. Dönün bakalım, 5 yıl içerisinde TRT’ye. TRT’de, Ekrem İmamoğlu’nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bir tek haberi var mı?” sözleriyle sitem etmişti.

CHP ile işbirliğini reddeden İYİ Parti’nin İstanbul adayının Buğra Kavuncu olduğu açıklanırken, açıklama yaptığı sırada TRT Haber mikrofonun orada olması dikkat çekti.

İYİ Parti CHP ile ittifak içindeyken devlet televizyonunda kendisine sık yer bulamıyordu.