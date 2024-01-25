CHP'li Buğra Gökce yeni özelleştirme kararına tepkili: İzmir'in hakkını korumak zorundayız

Rumeli Feneri, Çeşme, Bodrum, Köyceğiz, Kemer ve Manavgat'ın da aralarında olduğu 12 bölgede TEDAŞ ve TEİAŞ'ın 73 taşınmazı özelleştirme kapsamına alındı. Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Özelleştirmelerin kapsadığı illerin başında gelen İzmir'de CHP'den aday adayı olan Buğra Gökce, kişisel X (eski adıyla Twitter) hesabında yaptığı paylaşımda gelişmeye tepki gösterdi.

Özelleştirilen yerlerin büyük bir alanı kapladığına dikkat çeken ve bunların 'özel şahısların' eline geçeceğine vurgu yapan Gökce, "Kamu mülklerini özelleştirmekten vazgeçin, halkın hizmetine sunmamıza izin verin" ifadesini kullandı.

Gökce, 'Maliye Hazinesi', 'TEDAŞ' ve 'TEİAŞ' adına kayıtlı Türkiye genelinde 73, İzmir'de ise 16 kamu mülkünün kapsama alındığını belirtti ve İzmir'deki alanların toplam büyüklüğünün yaklaşık olarak 188 bin 067 metre kare olduğunu söyledi.

Siyasetçi, mesajının devamında şunları kaydetti:

"Bu karar ile kamunun tasarrufunda olan ve plan kararlarında ağırlıklı olarak spor, park, otopark, yaya yolu, günübirlik tesis, turizm alanı gibi kullanımlarda yer alan bu mülkler ne yazık ki özel şahısların eline geçiyor.

Kamu kurumlarının vatandaşlara kamusal hizmet sunabilmesi için hayati önemde olan kamu mülklerinin bir avuç kişinin hizmetine sunulmasına itiraz ediyoruz.

Bundan beş yıl kadar önce yine önemli bir endüstri mirası olan Elektrik Fabrikası satışa çıkarılmış, İzmir Büyükşehir Belediyesinde görev yaparken bu ihaleye bizzat iştirak etmiştim ve ihaleyi kazanmıştık. Ancak özelleştirme olduğu bahanesiyle hukuksuz biçimde ihale onaylanmamıştı.

Şimdi tekrar şunu talep ediyoruz. Elektrik Fabrikası restorasyon karşılığında Belediyeye bedelsiz olarak devredilmeli, bu alan kent için önemli bir tarih-kültür odağına dönüştürülerek kamusal kulanımı devam ettirilmelidir.

Diğer kamu mülkleri için de bu hatalı karardan vazgeçilerek deprem tehlikesiyle burun buruna yaşayan kentimizde, vatandaşlarımızın en temel ihtiyacı olan kamusal alanlara ve sosyal konuta dönüştürülmesi amacıyla Belediyelerimize devredilmesini talep ediyoruz.

İzmir’in hakkını korumak zorundayız."