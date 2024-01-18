Cumhur'un adayı kamu yayıncılarını parselledi... Murat Ongun, AA ve TRT'ye isyan etti: Torpilli adaya karşı 16 milyon İstanbulluya güveniyoruz

Türkiye 31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimlere doğru giderken, her seçim yaşanan devlete bağlı medyanın AKP ve Cumhur İttifakı yanlısı yayınları bu seçimde de kendisini gösterdi.

Anadolu Ajansı (AA) ve TRT’de CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu kendisine yer bulamazken, AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum’un katıldığı etkinlikler ise kendisine boy boy yer buldu.

"TORPİLLİ ADAYLARA KARŞI..."

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda bu duruma tepki gösterdi.

Paylaşımında AA’nın Murat Kurum’un etkinliklerini canlı yayınladığı paylaşımlarından görüntüler de ekleyen Ongun, “Rakip adayın her etkinliği canlı yayınlar ve güçlü duyurular ile yayılırken İBB Başkanı olmasına rağmen Ekrem İmamoğlu devlet televizyonu TRT ve devlet ajansı Anadolu Ajansı tarafından yok sayılıyor” ifadelerini kullandı.

Ongun, paylaşımının tamamında şunları yazdı:

“Devletimiz ve medyası 2019’da olduğu gibi yine orantısız güçle ayrımcılık yapıyor. Rakip adayın her etkinliği canlı yayınlar ve güçlü duyurular ile yayılırken İBB Başkanı olmasına rağmen Ekrem İmamoğlu devlet televizyonu TRT ve devlet ajansı Anadolu Ajansı tarafından yok sayılıyor. Devlet gücü ile destekli torpilli adaylara karşı biz 16 milyon İstanbullu’ya güveniyoruz”

Devletimiz ve medyası 2019’da olduğu gibi yine orantısız güçle ayrımcılık yapıyor. Rakip adayın her etkinliği canlı yayınlar ve güçlü duyurular ile yayılırken İBB Başkanı olmasına rağmen Ekrem İmamoğlu devlet televizyonu TRT ve devlet ajansı Anadolu Ajansı tarafından yok… pic.twitter.com/WI4bzHkFvi — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) January 17, 2024

Kaynak: Gerçek Gündem