Adnan Oktar davasında tecavüzcüleri aklayan yargı mensupları yargılanacak: 'Halen görev yapmaya devam ediyorlar'

Adnan Oktar davasında, Oktar ve müritleri başta 152 bin yıl olmak üzere ceza almasının ardından, geçmişte Oktar’ın müritleri lehine karar veren yargı mensupları hakkındaki HSK raporu ortaya çıktı.

Gazeteci Barış Terkoğlu, Cumhuriyet’teki “Tecavüzün üstünü örtenler yargılanacak” başlıklı yazısında Adnan Oktar Yapılanması’nı yargıda kurtarmak için çalışan yargı mensuplarını konu aldı.

“Hatırlayın; Oktarcılar, başta cinsel istismar olmak üzere çeşitli suçlardan toplamda 152 bin yıl ceza almıştı. Derken, dosya, temyiz için, İstanbul Bölge Adliyesi 1. Ceza Dairesi’ne gelmişti. Mahkeme üyeleri Reyhan Yaman, Derya Bayburtluoğlu, Ahmet Mahnaoğlu; cinsel saldırıları incelemiş, özetle "rızaları var" diyerek kararı esastan bozmuştu. Üç hakim; küçük bir kızın aşık edilerek örgüte getirildiği, ardından baskıyla, silah göstererek, aynı odaya doluşmuş çıplak adamların zoruyla ya da özel görüntü şantajıyla anal ve oral sekse zorlandığı cinsel saldırı eylemi olan turnike sistematiğini yok saymıştı! Yetmemiş, 68 örgüt üyesi için tahliye kararı vermiş, haklarındaki yurtdışı yasağını ve mallarındaki tedbiri kaldırmış, hatta operasyon günü polise ateş açtıkları silahın bile iadesi kararını vermişti” ifadelerini kullanan Terkoğlu, yazısının devamında Oktarcılar’ın kurtuluş ‘hikayesini’ şöyle aktardı:

“’(…) Yargılama sırasında tahliye edilmiş olan sanıklardan Ferhunde Eda Babuna ve Meltem Daban’ın, örgütün ‘Hukuk Grubu Başkanlığı’ görevini devralan Firari Şüpheli Fatih Kılıç’ın bilgi ve katkısı dâhilinde, 1. Ceza Dairesi Başkanı Reyhan Yaman’a ve dolayısıyla dosyayı incelemekte olan heyete ulaşma çabalarında bulundukları ve bu kapsamda; adı geçen sanıkların yargı camiasından ‘komşu’ kod ismini verdikleri ve ilgili heyete ulaşma gayesiyle sosyal ilişkiler kurdukları kişiler vasıtasıyla…’

Kısacası Oktar grubunun tahliye olan elemanları, ilişkilerini kullanarak, mahkeme heyetine ulaşmış. Kendilerini kurtaracak mahkeme kararını adeta kendileri yazarak hakimlere vermiş.

Rapordan bazı detaylar vereyim…

Eski Başsavcı Hadi Salihoğlu ve ilgili dairenin savcısı Ali Parlar’ın Oktarcılarla organik ilişkisi, Salihoğlu’nun geçmişte Oktarcılar aleyhindeki dosyaları kapattığı resmen ortaya çıkmış. İncelenen HTS kayıtlarından Ali Parlar, Önder Yaman ve Hadi Salihoğlu’nun karar aşamasında örgüt sanıkları ve avukatları ile telefon trafiği yaptıkları görülmüş. Mübaşir Tanık G.Ü., verdiği ifadede, kararın mahkeme dışında yazılıp getirildiğini ikrar eder şekilde konuşmuş. Mahkemenin daha önce verdiği 4100 kararı inceleyen müfettişler, ilk kez delil incelemeden, duruşma açmadan, kimseyi dinlemeden böyle bir karar verdiğini tespit etmiş. Mahkemenin operasyon sabahı polise açılan ateş için "uyku sersemi" kararı vermesi, silahı da iade etme kararı almasının hukukta görülmemiş bir uygulama olduğu sonucuna varılmış. Örgüt üyelerinin serbest bırakarak yurt dışı yasaklarının kaldırılması sonucu 8 sanığın kaçtığını ve 3 sanığın yurt dışına firar ettiğini not etmiş. Mahkemenin karar dışında bırakılan kıdemli üyesi, kararı veren üç hakime, şaşkınlıkla, "hep sanık lehine düşünmüşsünüz, mağdur dosyada hiç yok gibi davranmışsınız, ahlaklı bir sanık avukatı bile sizin yazdığınızı yazmamıştır" demiş. Küçücük kızların ifadeleri tek tek incelenmiş, anal ve oral yolla başlayan toplu tecavüz eylemlerine "rızası var" kararı vermek için, hakimlerin cımbızlama yaptığı, dosyada olmayan delilleri kullandığı görülmüş. Öyle ki itirafçıların kabul ettiği suçları bile yok sayılmış. En önemlisi, tam da karar sürecinde, sözü edilen yargı mensuplarının, kendileri ve yakınları üzerinden, olağandışı zenginleştikleri tespit edilmiş.

YARGIYA YARGILAMA KARARI

Sonuç olarak…

Mahkeme heyetindeki hakimler Reyhan Yaman, Derya Bayburtluoğlu, Ahmet Mahnaoğlu ve bu süreçte emekli olsa da eski Başsavcı Hadi Salihoğlu hakkında meslekten çıkarma cezası, Ali Parlar ve Önder Yaman hakkında yer değiştirme cezası verilmesi sonucuna ulaşılmış. Ayrıca söz konusu yargı mensuplarının Adnan Oktar Yapılanması’na destek faaliyetleri nedeniyle yargılanmasına karar verilmiş. Üç HSK müfettişinin titiz çalışması, bu hafta Yargıtay’a gönderilecek ve yargı mensupları önümüzdeki günlerde yargı önüne çıkacak. İşin tuhaf tarafı, bu kadar tespite rağmen, bahsi geçen yargı mensupları, halen Bakırköy’de ya da Bölge Mahkemesi’nde görev yapmaya devam ediyor.

Ben mi? Eski Başsavcı Hadi Salihoğlu, yargı içindeki Oktar yapılanmasını ele alan 4 köşe yazımı ve bir haberimi, ifadesini alan HSK üyelerine şikayet etmiş. Tabiri caizse, yazılarıma erişim engeli aldırarak, mahkemeden tekzip kararı çıkararak, hakkımda dava açtırarak beni "sürüm sürüm süründürdüğünü" anlatarak kendini savunmuş. HSK müfettişleri her şeyi incelediklerinde yazdıklarımın doğru olduğu, hatta eksiği bile olduğu sonucuna varmış. Avukatımla görüştüm, önümüzdeki günlerde, somut gerçeğe rağmen Salihoğlu lehine karar alan, yazılarımı engelleyip hakkımda dava açan yargı mensupları hakkında şikayetçi olacağım.”