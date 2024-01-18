Büyükçekmece Belediyesi’ne 'rüşvet' operasyonu
Büyükçekmece Belediyesi’ne, rüşvet iddiasıyla düzenlenen operasyonda, aralarında belediye başkan yardımcısının da olduğu 20 kişi gözaltına alındı.
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Büyükçekmece Belediyesi’nde görevli bazı personeller hakkında, 'rüşvet' aldıkları gerekçesiyle soruşturma başlattı.
Aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak’ın da bulunduğu 20 kişiyi eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı.
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