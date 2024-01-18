Jandarma yakaladı: Evlerindeki mikrodalgadan bile uyuşturucu çıktı!

Mersin’de jandarma ekiplerinin yakaladığı 2 kişinin aracında ve evlerindeki mikrodalgada kilolarca uyuşturucu ele geçirildi.

Son Güncelleme:
Jandarma yakaladı: Evlerindeki mikrodalgadan bile uyuşturucu çıktı!

Mersin’de jandarma ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan 2 kişiyi yakaladı. Şahısların aracında ve adreslerindeki mikrodalgadan 10 kilo 324 gram skunk ile 467 gram bonzai ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mezitli ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında 2 şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlendi.

Tespit edilen şüphelileri takibe alan jandarma düzenlediği operasyon ile şahısları yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin aracında ve adreslerinde narkotik köşeleriyle arama yapıldı. Araçta ve adresteki mikrodalganın içinden 10 kilo 324 gram skunk ile 467 gram bonzai ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Kayseri'de şiddetli deprem! Kayseri'de şiddetli deprem!
Şubat ayında aşkta ve parada kazanacak 4 burç! İşleri yolunda gidecek ve mutlu olacaklar Şubat ayında aşkta ve parada kazanacak 4 burç! İşleri yolunda gidecek ve mutlu olacaklar
Show TV'deki Sandık Kokusu dizisi karışıyor! Atilla'nın bir sırrı daha çözüldü Show TV'deki Sandık Kokusu dizisi karışıyor! Atilla'nın bir sırrı daha çözüldü
Resmi Gazete'de yayımlandı: Türkiye ile Cezayir arasında milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı: Türkiye ile Cezayir arasında milletlerarası anlaşma
ÇOK OKUNANLAR
Prof. Ahmet Ercan'dan büyük deprem uyarısı Prof. Ahmet Ercan'dan büyük deprem uyarısı
Avrupa'nın en yoksul ülkeleri belli oldu Avrupa'nın en yoksul ülkeleri belli oldu
İddia: Hafize Gaye Erkan'ın babası Merkez Bankası çalışanını işten kovdu İddia: Hafize Gaye Erkan'ın babası Merkez Bankası çalışanını işten kovdu
Pakistan, İran'ı vurmuş, 7 kişinin ölümüne neden olmuştu: İran'dan saldırıya dair açıklama Pakistan, İran'ı vurmuş, 7 kişinin ölümüne neden olmuştu
Makam aracının oyun alanına park edilmesine izin vermeyen müdür sürüldü Makam aracının oyun alanına park edilmesine izin vermeyen müdür sürüldü