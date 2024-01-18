Resmi Gazete'de yayımlandı: Türkiye ile Cezayir arasında milletlerarası anlaşma

Türkiye Cumhuriyeti ile Cezayir arasında imzalanan anlaşma, Resmi Gazete'de yer aldı.

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Resmi Gazete'de yayımlandı: Türkiye ile Cezayir arasında milletlerarası anlaşma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan milletlerarası anlaşma, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ankara'da 16 Mayıs 2022'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türkiye ve Cezayir’de Kültür Merkezleri Açılmasına ve Faaliyetine İlişkin Anlaşma" hakkındaki karar onaylanarak Resmi Gazete'de yer aldı.

Anlaşma kapsamında Türk tarafının Cezayir'de bir Türk Kültür Merkezi, Cezayir tarafının ise İstanbul'da bir Cezayir Kültür merkezi açması ve böylece iki ülkenin kültürel, insani ve medeniyete dair değerlerinin karşılıklı olarak zenginleştirilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: AA

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