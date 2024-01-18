IŞİD ve El Kaide'ye yönelik 11 ilde 'Kahramanlar-45' operasyonu: 36 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 11 ilde IŞİD ve El Kaide terör örgütlerine yönelik düzenlenen ve 3 gün süren operasyonlarda, 36 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

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IŞİD ve El Kaide'ye yönelik 11 ilde 'Kahramanlar-45' operasyonu: 36 şüpheli yakalandı

Kahramanlar-45 Operasyonlarında 36 şüpheli şahıs yakalandığı aktarıldı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 11 ilde IŞİD ve El Kaide terör örgütlerine yönelik operasyon düzenlendiğini duyurmuştu.

3 gündür devam edilen operasyonlar sonucu çok sayıda şüpheli yakalandı.

Bakan Yerlikaya, operasyonlarla ilgili şöyle söyledi:

"11 ilde DEAŞ ve El Kaide terör örgütlerine yönelik 3 gündür devam eden ve sona eren “Kahramanlar-45” Operasyonlarında 36 şüpheli şahıs yakalandı."

Kaynak: Gerçek Gündem

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Operasyon İçişleri Bakanlığı Ali Yerlikaya
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