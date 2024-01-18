IŞİD ve El Kaide'ye yönelik 11 ilde 'Kahramanlar-45' operasyonu: 36 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Yerlikaya, 11 ilde IŞİD ve El Kaide terör örgütlerine yönelik düzenlenen ve 3 gün süren operasyonlarda, 36 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
Kahramanlar-45 Operasyonlarında 36 şüpheli şahıs yakalandığı aktarıldı.
İçişleri Bakanı Yerlikaya, 11 ilde IŞİD ve El Kaide terör örgütlerine yönelik operasyon düzenlendiğini duyurmuştu.
3 gündür devam edilen operasyonlar sonucu çok sayıda şüpheli yakalandı.
Bakan Yerlikaya, operasyonlarla ilgili şöyle söyledi:
"11 ilde DEAŞ ve El Kaide terör örgütlerine yönelik 3 gündür devam eden ve sona eren “Kahramanlar-45” Operasyonlarında 36 şüpheli şahıs yakalandı."
1️⃣1️⃣ İlde DEAŞ ve EL KAİDE Terör Örgütlerine yönelik 3 gündür devam eden ve sona eren “KAHRAMANLAR-45” Operasyonlarında 3️⃣6️⃣ şüpheli şahıs Yakalandı❗— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 18, 2024
Aziz Milletimizin Bilmesini isterim ki;
Ülkemizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz… pic.twitter.com/WgLFSk96YU
Kaynak: Gerçek Gündem