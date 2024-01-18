BUDO'da sefer iptalleri

BUDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

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BUDO'da sefer iptalleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Marmara Bölgesini etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle BUDO, bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Bursa Deniz Otobüsleri’nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde:

""09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci, 11:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya, 11:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas, 12:55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)"

Kaynak: İHA

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