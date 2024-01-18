20 milyonu aşkın öğrenci için son ders zili çalacak

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki 20 milyonu aşkın öğrenciye yarıyıl tatili için yarın son ders zili çalacak.

MEB'e bağlı okullarda eğitim alan 20 milyon 481 bin öğrenci ve görevli 1 milyon 178 bin öğretmen, yaz tatilinin ardından 2023-2024 eğitim öğretim yılında 11 Eylül 2023'te ders başı yaptı.

Türkiye genelinde 74 bin okulda ve 744 bin derslikte başlayan eğitim öğretim yılının ilk ara tatilini 13 Kasım-17 Kasım 2023'te yapan öğrenciler, yarın karnelerini alarak 16 günlük yarıyıl tatiline başlayacak.

İKİNCİ DÖNEM 5 ŞUBAT'TA

2023-2024 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatili, 22 Ocak Pazartesi günü başlayacak, 2 Şubat Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönem, 5 Şubat Pazartesi günü başlayacak ve 14 Haziran Cuma günü sona erecek. İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan-12 Nisan arasında yapılacak.

Öte yandan, 2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül'de başlayacak.

Kaynak: İHA