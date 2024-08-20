Dervişoğlu'ndan İstifa Edenlere 'Geri Dönün' Çağrısı: 'Bir Eksiksek Hiçbirimiz Yokuz'

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti'den istifa edenlere 'geri dönün' çağrısında bulundu.

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Dervişoğlu'ndan İstifa Edenlere 'Geri Dönün' Çağrısı: 'Bir Eksiksek Hiçbirimiz Yokuz'

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığını ziyaret etti. İl binası önünde partililere seslenen Dervişoğlu, İYİ Parti’den istifa edenlere seslenerek, "Bir kişinin yokluğu bizim için çok önemlidir. O sebeple bir eksiksek hiçbirimiz yokuz demektir. İstifa eden arkadaşlarımıza, gönlü kırılan arkadaşlarımıza hulusi kalb ile sesleniyorum; kim gittiyse sadece bu partinin kapıları değil, benim kalbim ve gönlümde ardına kadar açıktır" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Esenler’de bulunan Tekstilkent’i ziyaret etti. Dervişoğlu ziyaretin ardından Zeytinburnu’nda bulunan İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na geçti.

İYİ Parti İstanbul İl Binası önünde açıklamalarda bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, “Türkiye’de bir şeyler değişirken yaşadığımız olumsuzlukların bizleri de etkilememesi mümkün değildi. Olup bitenlerden bizlerde etkilendik. Zaman zaman üzüldük. Zaman zaman umutsuzluğa düştüğümüz anlar oldu. Zaman zaman biz nereye gidiyoruz diye kendimizi sorgulamak mecburiyetinde hissettik. Ama gördük ki, milletin bize ihtiyacı var. Madem ki millet bizi istiyor ve çağırıyor o zaman milletin bize yüklediği sorumluluktan kaçmamız mümkün değildir" diye konuştu.

İSTİFA EDENLERİ GERİ ÇAĞIRDI

İYİ Parti’den istifa etmiş isimlere seslenen Dervişoğlu, şöyle konuştu:

“Gönülleri kırılan, yüreklerinde şahsi üzüntülerden kaynaklı bir takım kırgınlıklar olan, arkadaşlarını küçük siyasi tartışmaların içinde sanki vazgeçilmez gibi görürken görmezden gelen bir takım çevrelerin varlığı da olabilir. Ben size buradan bir dava arkadaşınız, bir yol arkadaşınız, bir kader ve kavga arkadaşınız aynı zamanda da Genel Başkanınız olarak söylüyorum; bir kişinin yokluğu bizim için çok önemlidir.

'İSTİFA EDEN ARKADAŞLARIMIZA HULUSİ KALB İLE SESLENİYORUM'

O sebeple bir eksiksek hiçbirimiz yokuz demektir. Kırılmış gönüllere gireceksiniz, küskünlükleri, olumsuzlukları bertaraf edeceksiniz, birlikten güç doğacağını doğan o gücünde Türk milleti için gerekli olduğunu herkese haykıracaksınız.

Ben buradan söylüyorum giden arkadaşlarımıza, küsen arkadaşlarımıza, istifa eden arkadaşlarımıza, gönlü kırılan arkadaşlarımıza hulusi kalb ile sesleniyorum; kim gittiyse sadece bu partinin kapıları değil, benim kalbim ve gönlüm de ardına kadar açıktır"

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Kaynak: DHA

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