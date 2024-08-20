Eren Erdem Hakkında Flaş Gelişme! İhraç İstemiyle Disipline Sevk Edildi

ALTAN SANCAR

Cumhuriyet Halk Partisi eski MYK üyesi Eren Erdem, sosyal medya hesabından 27 Ocak 2024 tarihinde yaptığı paylaşımdaki ifadeleri nedeniyle ihraç istemiyle disipline sevk edildi.

Disipline sevk edilen Eren Erdem, partiden istifa ettiğini açıkladı.

Şikayet dilekçesinde Eren Erdem'in İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'a ağır ifadelerle hakaret ettiğine yer verildi.

EREN ERDEM: BU DURUMU KABULLENMEK İMKANSIZ

Gelişmelere dair Gerçek Gündem'e konuşan Eren Erdem şunları söyledi:

"Tarafıma tebliğ edilen, parti hukuku yok sayılarak; bizce bir tenkisatın ilk adımı olarak hazırlanan disiplin soruşturması, partimin siyasi duruşumu savunmamdan kaynaklı, politik tutumumla ilgilidir. Bu durumu anlamak, kabullenmek imkansızdır!

Parti hukukunu yok sayanların cezalandırılmadığı, ancak kongre sürecinde Kemal beyle birlikte olanların cadı avlarına malzeme yapıldığı bu ortamda, büyük üzüntüyle partimden istifa ediyorum."

MURAT ONGUN AÇIKLAMA YAPMADI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun ise “Ben bir bürokrat olarak siyasi konuda demeç vermem. CHP üyesiyim, ama siyasi konuda demeç vermem doğru olmaz” dedi.