Eren Erdem Hakkında Flaş Gelişme! İhraç İstemiyle Disipline Sevk Edildi

CHP'li Eren Erdem, sosyal medya hesabından yapmış olduğu bir paylaşım nedeniyle ihraç istemiyle disipline sevk edildi. Eren Erdem, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Murat Ongun'a ağır ifadeler kullanmıştı.

Son Güncelleme:
Eren Erdem Hakkında Flaş Gelişme! İhraç İstemiyle Disipline Sevk Edildi

ALTAN SANCAR

Cumhuriyet Halk Partisi eski MYK üyesi Eren Erdem, sosyal medya hesabından 27 Ocak 2024 tarihinde yaptığı paylaşımdaki ifadeleri nedeniyle ihraç istemiyle disipline sevk edildi.

Disipline sevk edilen Eren Erdem, partiden istifa ettiğini açıkladı.

Şikayet dilekçesinde Eren Erdem'in İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'a ağır ifadelerle hakaret ettiğine yer verildi.

EREN ERDEM: BU DURUMU KABULLENMEK İMKANSIZ

Gelişmelere dair Gerçek Gündem'e konuşan Eren Erdem şunları söyledi:

"Tarafıma tebliğ edilen, parti hukuku yok sayılarak; bizce bir tenkisatın ilk adımı olarak hazırlanan disiplin soruşturması, partimin siyasi duruşumu savunmamdan kaynaklı, politik tutumumla ilgilidir. Bu durumu anlamak, kabullenmek imkansızdır!

Parti hukukunu yok sayanların cezalandırılmadığı, ancak kongre sürecinde Kemal beyle birlikte olanların cadı avlarına malzeme yapıldığı bu ortamda, büyük üzüntüyle partimden istifa ediyorum."

MURAT ONGUN AÇIKLAMA YAPMADI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun ise “Ben bir bürokrat olarak siyasi konuda demeç vermem. CHP üyesiyim, ama siyasi konuda demeç vermem doğru olmaz” dedi.

Etiketler
Eren Erdem CHP Cumhuriyet Halk Partisi istifa
Son Güncelleme:
Deprem Riski Bulunmayan Bu İlden Akın Akın Arsa ve Ev Alıyorlar! Dev Kentlerden İlgi Büyük Deprem Riski Bulunmayan Bu İlden Akın Akın Arsa ve Ev Alıyorlar! Dev Kentlerden İlgi Büyük
Antalya’da CHP’li Belediyeye İcra: Belediye Başkanı'nın Odasındaki Eşyalar Haczedildi Antalya’da CHP’li Belediyeye Haciz
TÜİK 'En Mutlu İl Sinop' Demişti: 'Sebebi AKP Hükümetinin Türkiye’den Yok Oluyor Olması' TÜİK 'En Mutlu İl Sinop' Demişti: 'Sebebi AKP Hükümetinin Türkiye’den Yok Oluyor Olması'
Veli Ağbaba: 'Deprem Bölgesinde Hayat Hâlâ Normalleşebilmiş Değil' Deprem Bölgesinde Hayat Hâlâ Normalleşmedi
Bahçeli'den 17-25 Aralık Çıkışı! 'Kumpası Gündemimizden Çıkarmamız Mümkün Değil' 'Kumpası Gündemimizden Çıkarmamız Mümkün Değil'
Borsa İstanbul’da Yer Alan Dev Şirket Konkordato İlan Etti Borsa İstanbul’da Yer Alan Dev Şirket Konkordato İlan Etti
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji İl İl Uyardı: Gök Gürültülü Sağanak Yağış Geliyor Şiddetli Sağanak Alarmı!
Uzmanlar Öneriyor: Kelle Paça Çorbası Yerine Bunu Tüketin Uzmanlar Öneriyor: Kelle Paça Çorbası Yerine Bunu Tüketin
Altın Sahipleri Bunu Beklemiyordu: Kuyumcularda Satışı Yasaklanıyor Altın Sahipleri Bunu Beklemiyordu: Kuyumcularda Satışı Yasaklanıyor
Antalya’da Sabahın İlk Saatlerinde Kaliteli Hasadı Başladı: 8 Tanesi 1 Kilo, Fiyatı 100 TL Antalya’da Sabahın İlk Saatlerinde Kaliteli Hasadı Başladı: 8 Tanesi 1 Kilo, Fiyatı 100 TL
NOW TV'den Seyircileri Üzen Kızıl Goncalar Kararı! Yeni Bölümler Bekleniyordu NOW TV'den Seyircileri Üzen Kızıl Goncalar Kararı! Yeni Bölümler Bekleniyordu