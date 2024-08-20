Eren Erdem Hakkında Flaş Gelişme! İhraç İstemiyle Disipline Sevk Edildi
CHP'li Eren Erdem, sosyal medya hesabından yapmış olduğu bir paylaşım nedeniyle ihraç istemiyle disipline sevk edildi. Eren Erdem, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Murat Ongun'a ağır ifadeler kullanmıştı.
ALTAN SANCAR
Cumhuriyet Halk Partisi eski MYK üyesi Eren Erdem, sosyal medya hesabından 27 Ocak 2024 tarihinde yaptığı paylaşımdaki ifadeleri nedeniyle ihraç istemiyle disipline sevk edildi.
Disipline sevk edilen Eren Erdem, partiden istifa ettiğini açıkladı.
Şikayet dilekçesinde Eren Erdem'in İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'a ağır ifadelerle hakaret ettiğine yer verildi.
EREN ERDEM: BU DURUMU KABULLENMEK İMKANSIZ
Gelişmelere dair Gerçek Gündem'e konuşan Eren Erdem şunları söyledi:
"Tarafıma tebliğ edilen, parti hukuku yok sayılarak; bizce bir tenkisatın ilk adımı olarak hazırlanan disiplin soruşturması, partimin siyasi duruşumu savunmamdan kaynaklı, politik tutumumla ilgilidir. Bu durumu anlamak, kabullenmek imkansızdır!
Parti hukukunu yok sayanların cezalandırılmadığı, ancak kongre sürecinde Kemal beyle birlikte olanların cadı avlarına malzeme yapıldığı bu ortamda, büyük üzüntüyle partimden istifa ediyorum."
MURAT ONGUN AÇIKLAMA YAPMADI
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun ise “Ben bir bürokrat olarak siyasi konuda demeç vermem. CHP üyesiyim, ama siyasi konuda demeç vermem doğru olmaz” dedi.
BASINA VE KAMUOYUNA…— Eren Erdem (@erenerdemnet) August 20, 2024
1-) Geçmişte, 5’li çetelerle ilişkili olduğu yönünde iddialar olan kişilerin “CHP Belediye Başkanı adayı” yapılmaması yönündeki çağrım, ve bu çağrım akabinde; herkesçe malum bir kişi olan MURAT ONGUN’un “ücret karşılığı istihdam edilmiş anonim hesaplarla”… pic.twitter.com/aNmGGol4qM