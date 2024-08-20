TÜİK 'En Mutlu İl Sinop' Demişti: 'Sebebi AKP Hükümetinin Türkiye’den Yok Oluyor Olması'

Türkiye İstatistik Enstitüsü (TÜİK) verilerine göre ‘en mutlu il’ olan Sinop’ta vatandaşlar, hayat pahalılığı nedeniyle mutlu olamadıklarını ifade etti. “Mutluluğumuzun sebebi AKP hükümetinin Türkiye’den yok oluyor olması” diyen CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, “Ama ekonomik anlamda yokuz” diye konuştu. Hüseyin Ustaoğlu ise "Buradaki hiç kimse o anlamda mutlu değil. Mutlu olması da mümkün değil. Biz de emekliyiz ama sonuç itibarıyla çalışmak zorunda kalıyoruz" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye’nin en mutlu şehirlerini açıkladı, 81 il arasında en yüksek mutluluk oranına sahip şehirler arasında Sinop yüzde 77.66 oranla ilk sırada yer aldı. CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz ve Sinoplular, TÜİK’in söz konusu açıklamasını değerlendirdi.

'SİNOP EMEKLİ ŞEHRİ VE ÇAY BAHÇELERİNDE ÇAY İÇEMEYEN BİR SÜRÜ EMEKLİ VAR'

CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, şöyle konuştu:



“Evet. Türkiye’nin en mutlu şehriyiz şu anda. Bu bizim sosyoekonomik yapımızla alakalı değil. Aslında, Türkiye’de ki Sinopluların sevgisiyle alakalı. Sinop’un Türkiye’nin en mutlu il seçilmesinin sebeplerinden biri de Cumhuriyet Halk Partisi’nin Türkiye’de çok ciddi oranda belediye alması ve AKP hükümetinin gidiyor olmasından çok daha mutlu olduklarını, çok iyi biliyorum. Ama ekonomik anlamda yokuz. Sinop emekli şehri ve çay bahçelerinde çay içemeyen bir sürü emekli var. Mutluluğumuzun sebebi AKP hükümetinin Türkiye’den yok oluyor olması”

‘BURADAKİ HİÇ KİMSE O ANLAMDA MUTLU DEĞİL’

Hüseyin Ustaoğlu şunları söyledi:

“Ekonomik olarak hiç birimiz mutlu değiliz. Hiç birimiz mutlu olmadığı için de Sinop ne kadar mutlu şehir seçilse bile mutlu bir şehir değil artık. Eskiden gerçekten bizim büyüklerimiz özellikle emekli olduklarında Sinop’ta çok rahatlıkla hayatlarını idame ettirebiliyorlardı. Mutlu şehir seçiliyor olması bence yanlış. Buradaki hiç kimse o anlamda mutlu değil. Mutlu olması da mümkün değil. Biz de emekliyiz ama sonuç itibarıyla çalışmak zorunda kalıyoruz. Ben 60 yaşına geldim, arkadaşlarım 60’ın üzerinde fakat onlar da çalışmak zorunda kalıyor. Almış olduğumuz emekli maaşı bizi yaşam standartlarında yaşamamıza müsaade etmiyor. Etmediği için de çalışmak zorundayız. İşin özü şu: Emeklilik hayalimiz kalmadı artık. Emeklilik hayalimiz kalmadığı için de sağlığımız, yaşımız müsaade ettiği sürece çalışmaya devam ediyoruz.”



Mert Kanal, “Şu an yazın gelen insanlar yine rahat yaşıyor. Bir şekilde tencere kaynıyor diyelim. Ama birkaç ay sonra biraz daha farklı olacak. Fiyatlar biraz daha yükselir. Şimdi, öğrenciler gelecek. Ev arayacaklar ama ev fiyatları yüksek, kiralar yüksek. Gerçi Türkiye genelinde böyle bu fiyatlar” dedi.



Dursun Namlı ise ise “Hiç de mutlu şehir değil Sinop. Ekonomik olarak hiç mutlu değil. Emekli maaşları çok düşük. Ben düğün yaptım çocuğumu evlendirecek parayı bulamadım. Hayat koşulları çok zorlaşıyor. Kiralar almış başını gidiyor. Emekliler ile çalışanlar sefil durumda. Parası olan yaşıyor fakat parası olmayanlar yaşayamıyor" diye konuştu.

Kaynak: ANKA