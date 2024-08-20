Antalya’da CHP’li Belediyeye İcra: Belediye Başkanı'nın Odasındaki Eşyalar Haczedildi

Antalya’nın Döşemealtı Belediyesinin 70 milyon lira karşılığında hizmet aldığı firma, faiziyle 100 milyon liraya yaklaşan alacağını tahsil edemediğini öne sürdü. 100 milyon liralık borcun ödenmemesi gerekçesiyle ilçe Belediye Başkanı Menderes Dal'ın makam odasındaki eşyalar haczedildi.

Antalya’da CHP’li Belediyeye İcra: Belediye Başkanı'nın Odasındaki Eşyalar Haczedildi

Antalya'nın Döşemealtı Belediyesinin 70 milyon lira karşılığında hizmet aldığı firma, faiziyle 100 milyon liraya yaklaşan alacağını tahsil edemediğini öne sürerek icra dairesine başvurdu.

Antalya’da CHP’li Belediyeye İcra: Belediye Başkanı'nın Odasındaki Eşyalar Haczedildi - Resim : 1Başvuruyu değerlendiren icra dairesi, alacaklı firmanın borcuna karşılık Döşemealtı Belediye Başkanlığı makamındaki eşyaların haczedilme talebini onayladı.

Antalya’da CHP’li Belediyeye İcra: Belediye Başkanı'nın Odasındaki Eşyalar Haczedildi - Resim : 2

Karar üzerine alacaklı şirketin avukatları, icra memurları ve polis eşliğinde belediye binasına girdi. Burada Döşemealtı Belediye Başkanı Dal ile yapılan görüşmenin ardından makam koltuğu, masa, bilgisayar, koltuk grubu, televizyon, masaj koltuğu, dolap ve avizeler kayıt altına alındı.

Antalya’da CHP’li Belediyeye İcra: Belediye Başkanı'nın Odasındaki Eşyalar Haczedildi - Resim : 3

Nakliye firması ekipleri, makam odasında haczedilen eşyaları paketleyerek kamyona taşıdı. Hacizli eşyalar, yediemin deposuna götürüldü.

Alacaklı firmanın avukatlarından Ersun Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, avukatlığını yaptığı şirketin, Döşemealtı Belediyesinden faiziyle birlikte 100 milyon liralık bir alacağının olduğunu söyledi.

Antalya’da CHP’li Belediyeye İcra: Belediye Başkanı'nın Odasındaki Eşyalar Haczedildi - Resim : 4

Borç nedeniyle Döşemealtı Belediyesine haciz işleminin bugün itibarıyla uygulandığını anlatan Yıldız, "Bu haciz işlemini, başkanın makam odasında gerçekleştirdik. Makam odasındaki eşyalara icra memurları eşliğinde haciz ve muhafaza işlemi yaptık." dedi.

Antalya’da CHP’li Belediyeye İcra: Belediye Başkanı'nın Odasındaki Eşyalar Haczedildi - Resim : 5

Avukat Bengisu Başak Okuyan Çura ise belediye başkanlığı makamındaki masa, koltuk, oturma grubu, televizyon ve birçok eşyanın haczedildiğini belirtti. Haciz işlemleri sırasında belediye başkanı Dal ile görüşme fırsatı bulduklarını aktaran Çura, "Belediye başkanı borcu ödeyebilecek durumda olmadıklarını bize söyledi. Bize bir ödeme planı da sunamadığı için haciz işlemini gerçekleştirmek durumunda kaldık." diye konuştu.

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Kaynak: AA

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