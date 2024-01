Deniz Zeyrek, Mansur Yavaş'ı uyardı: Tuzağa düşmemeli

İktidarın bazı önemli ihaleleri, kanunda 'doğal afetler, salgın hastalık' gibi istisnai durumlarda kullanlıması gerektiği belirtilen 'pazarlık usulüyle' düzenlemesi son yılların en tartışılan konularından biri.

Bu yöntemle kamudan aldıkları ihalelerle adlarından söz ettiren şirketler, muhalefet partileri tarafından 'beşli çete' olarak adlandırılıyor. Ancak listenin 'beşten' büyük olduğu, aralarında Limak, Kolin, Cengiz, Kalyon, IC İçtaş, Makyol, Bayburt Grup, YDA, Çelikler, Yapı ve Yapı İnşaat ile Rönesans'ın da bulunduğu biliniyor.

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin AŞTİ - Dikimevi arasındaki Ankaray'ı Natoyolu'na kadar uzatacağını, bu nedenle Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Fransa Kalkınma Ajansı'nın (AFD) finansmanıyla 4 yılı geri ödemesiz 12 yıl vadeli 250 milyon euroluk bir kredi bulduğunu söyledi.

Bu projenin ihale şartlarını sadece 9 şirketin karşılayabildiğini dile getiren Zeyrek, "Düşünebiliyor musunuz? Doğuş İnşaat ve Ticaret A.Ş. ve China Railway Tunnel Group CO., LTD gibi devasa şirketler dahi şartları yerine getirememiş. Ön yeterliliği geçen dokuz firmadan üçü de her nedense teşekkür edip çekilmiş" ifadesini kullandı. Gazeteci, devamında şunları kaydetti:

"Cengiz İnşaat, Makyol İnşaat, Gülermak, Kolin, Rönesans. Yani şu meşhur beş şirket. Onlar da her ne hikmetse, kredisi 250 milyon euro olan ve 300-350 milyon (hadi bilemediniz 400-450 milyon) euroya mal olması beklenen proje için bakın nasıl teklifler vermişler?

Cengiz : 575 milyon 142 bin euro

: 575 milyon 142 bin euro Makyol : 579 milyon 258 bin euro

: 579 milyon 258 bin euro Gülermak : 579 milyon 767 bin euro

: 579 milyon 767 bin euro Kolin : 594 milyon euro

: 594 milyon euro Rönesans: 605 milyon 444 bin euro

Bu tabloya göre ihaleyi Cengiz Holding alacak görünüyor. Ancak işi bilen herkes bu rakamların çok yüksek olduğuna dikkat çekiyor.

İddiaların özeti şu: Büyük kamu ihalelerinde de paslaşan bu beş şirket, ihalenin Cengiz’de kalması konusunda anlaştı. İhale için belediyenin değil Cengiz’in uygun gördüğü rakam çıksın diye de hepsi Cengiz’den yüksek rakam verdi. Böylece proje 10 milyonlarca euro daha pahalıya mal olacak ve Cengiz on milyonlarca euro daha fazla kazanacak.

'MANSUR YAVAŞ TUZAĞA DÜŞMEMELİ'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yerel seçimler arifesinde iktidarın ihalelerinde bu işlerin kurdu haline gelen bu şirketlerin hesaplarını bozmalı ve onların tuzağına düşmemelidir. (...)"

