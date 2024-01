ADD Genel Başkanından tepki: AKP döneminde hukuk ve anayasa katledilerek...

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt, dün akşam Ankara Emek Rotary Kulübü tarafından düzenlenen Meslek Hizmetleri Ödül Töreni’nde Meslek Hizmet Ödülü aldı.

Bozkurt, tören sonunda Anayasa Mahkemesi’nin TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın, ihlali kararlarına rağmen hala cezaevinde tutulmasına tepki gösterdi.

Bozkurt konuya ilişkin şunları söyledi:

“Sadece Can Atalay konusu değil, Türkiye’de Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı döneminde, 22 senede aşama aşama hukuk ve anayasa katledilerek hukuk devleti devre dışına çıkarılmıştır. Can Atalay olayı bu serüvenin bir tezahürü şu anda. Can Atalay milletvekili seçilmiş bir arkadaşımız, Yüksek Seçim Kurulu milletvekili seçilmesinin uygun olmadığı kişileri zaten aday olarak kabul etmiyor. Demek ki bir engel yokmuş ki aday olmuş. Cumhurbaşkanı da kalkıyor diyor ki ‘Bu terörist.’ O zaman cumhurbaşkanına sormak gerekir, kardeşim senin Yüksek Seçim Kurulu’n teröriste nasıl milletvekili seçilebilir diye yeterlilik verdi ve aday yaptı? Dolayısıyla bunun hukukla, anayasayla, yasalarla, evrensel hukuk kurallarıyla, hukuk devleti ilkesiyle, bırakın aşiret devletiyle bile bağdaşır yanı yoktur. Aşiretin bile bir geleneği vardır. Aşiretin bile bir ihtiyarlar heyeti vardır, bu ihtiyarlar heyeti belli konularda karar verir. Biz de şimdi maşallah ne ihtiyarlar heyeti kaldı, ne devlet kaldı, ne hukuk kaldı. Dolayısıyla böyle bir süreci yaşıyoruz. Bu süreç çok üzücü.

“BU TÜR YOL ARIZALARINI MUTLAKA AŞACAĞIZ”

Olay, sadece Can Atalay olayı katiyen değildir. Bu olay; 2007’de Ergenekon, Balyoz kumpas davaları sürecinde Türk ordusunun çökertilmesiyle, 2010’daki referandumda Türk yargısının FETÖ’ye teslim edilmesiyle, 2016 15 Temmuz bahanesiyle, 2017’de 16 Nisan referandumuyla Türk devletinin 96 yıllık rejiminin ortadan kaldırılmasıyla ete kemiğe bürünmüştür. Bugün bunun tezahürlerini yaşıyoruz. Ama buradan şu kadarını söyleyeyim, ben Türk milletinden asla ümidimi kesmiş değilim. Bunu mutlaka aşacağız. Biz koskoca 600 yıllık Osmanlı hanedanını aşmış bir milletiz. Bu tür yol arızalarını mutlaka aşacağız.”

Kaynak: ANKA