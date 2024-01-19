AKP'li belediye 3,3 milyar TL'lik satış yaptı

Gaziantep’teki AKP’li Şahinbey Belediyesi’nin satışa çıkardığı arsaların sayısı ortaya çıktı.

Şahinbey Belediye Meclisi’nin eski Meclis Üyesi CHP’li Uğur Kalkan’ın yaptığı çalışmaya göre, AKP’li Şahinbey Belediyesi son 10 yılda 498 arsasını satışa çıkardı. Arsa satışlarından en az 3,3 milyar TL gelir elde edildi. Belediyenin bu geliri nereye harcadığı ise bilinmiyor.

"EN AZ 3 MİLYAR 330 MİLYON TL"

BirGün’den İsmail Arı'ya konuşan CHP’li Uğur Kalkan, “Şahinbey Belediyesi arsa satışı konusunda Türkiye'nin en önde gelen belediyelerinden birisi. Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun görev yaptığı 15 yılın son 10 yılında 498 adet arsa satış için ilana çıktı. Bazı arsalar satılamadığı için tekrar ilana çıktığı için bu sayı 851'e ulaşıyor. Bu arsaların bedeli en az 3 milyar 330 milyon TL yapıyor” dedi.

“Şahinbey Belediyesi ve Belediye Başkanı Tahmazoğlu bol keseden vatandaşlarımızın arsasını satmaktan geri adım atmıyor” diyen Kalkan sözlerine şöyle devam etti:

“Gaziantep'in okul ihtiyacını herkes biliyor. Bu arsaların bazılarının okul için değerlendirilmesi önerilerimizi her zaman kulak ardı ettiler. Şahinbey Belediye Başkanı halkın arsalarını satarak belediye başkanlığı yaptı. Kamuoyu ile paylaştığım bu rakamlara; kendi yaptığım çalışmalar ve araştırmaları birleştirerek ulaşabildim. Bu arsaları satarken hiç bir zaman ne kadar arsa sattıklarını meclis üyelerine ve kamuoyuna açıklayamadılar, açıklayamazlar da.”