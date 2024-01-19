AKP'li Şahinbey Belediyesi 10 yılda 498 arsa sattı

Şahinbey Belediye Meclisi’nin eski Meclis Üyesi CHP’li Uğur Kalkan, AKP’li Şahinbey Belediyesi'nin son 10 yılda 498 arsasını satışa çıkardığını söyledi. Arsa satışlarından en az 3,3 milyar TL gelir elde edildi.

BirGün gazetesinin haberine göre; CHP’li Uğur Kalkan, "Şahinbey Belediyesi arsa satışı konusunda Türkiye'nin en önde gelen belediyelerinden birisi. Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun görev yaptığı 15 yılın son 10 yılında 498 adet arsa satış için ilana çıktı. Bazı arsalar satılamadığı için tekrar ilana çıktığı için bu sayı 851'e ulaşıyor. Bu arsaların bedeli en az 3 milyar 330 milyon TL yapıyor" dedi.

ARSALARI SATARKEN KAMUOYUNA AÇIKLAMADILAR

"Şahinbey Belediyesi ve Belediye Başkanı Tahmazoğlu bol keseden vatandaşlarımızın arsasını satmaktan geri adım atmıyor" diyen Kalkan sözlerine şöyle devam etti: "Gaziantep'in okul ihtiyacını herkes biliyor. Bu arsaların bazılarının okul için değerlendirilmesi önerilerimizi her zaman kulak ardı ettiler. Şahinbey Belediye Başkanı halkın arsalarını satarak belediye başkanlığı yaptı.

Kamuoyu ile paylaştığım bu rakamlara; kendi yaptığım çalışmalar ve araştırmaları birleştirerek ulaşabildim. Bu arsaları satarken hiçbir zaman ne kadar arsa sattıklarını meclis üyelerine ve kamuoyuna açıklayamadılar, açıklayamazlar da."