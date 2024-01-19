Özgür Özel'den 'Alper Gezeravcı' paylaşımı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, uzay yolculuğuna başlayan ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'ya başarı dileğinde bulundu.

Özel, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "On binlerce çocuğun hayalini gerçekleştirerek ülkemizin ilk astronotu olan Alper Gezeravcı'ya uzay yolculuğunda ve gerçekleştireceği çalışmalarda başarılar diliyorum. Bu süreçte emeği olan herkesi tebrik ediyorum. Alper Gezeravcı ile gurur duyuyoruz." ifadesini kullandı.