Özgür Özel'den 'Alper Gezeravcı' paylaşımı

CHP lideri Özgür Özel, ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'ya başarılar diledi.

Son Güncelleme:
Özgür Özel'den 'Alper Gezeravcı' paylaşımı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, uzay yolculuğuna başlayan ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'ya başarı dileğinde bulundu.

Özel, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "On binlerce çocuğun hayalini gerçekleştirerek ülkemizin ilk astronotu olan Alper Gezeravcı'ya uzay yolculuğunda ve gerçekleştireceği çalışmalarda başarılar diliyorum. Bu süreçte emeği olan herkesi tebrik ediyorum. Alper Gezeravcı ile gurur duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Türk astronotun uzaydaki ilk sözü Atatürk'ün sözü olduTürk astronotun uzaydaki ilk sözü Atatürk'ün sözü olduGündem

Etiketler
Özgür Özel CHP Alper Gezeravcı
Son Güncelleme:
Show TV herkesi çileden çıkardı! Sevilen dizi apar topar ekrandan alındı Show TV herkesi çileden çıkardı! Sevilen dizi apar topar ekrandan alındı
İmamoğlu: ''İşsizlere iş bulmak belediyenin işi mi?' diyenler oldu ama biz yolumuzdan dönmedik' İmamoğlu: ''İşsizlere iş bulmak belediyenin işi mi?' diyenler oldu ama biz yolumuzdan dönmedik'
İYİ Parti'nin adayından Karamollaoğlu'na: Soysuzluk... İYİ Parti'nin adayından Karamollaoğlu'na: Soysuzluk...
Turgut Altınok'tan ilk açıklama: 'Ankara solan bir şehir oldu, gülüşünü kaybetti' Turgut Altınok'tan ilk açıklama: 'Ankara solan bir şehir oldu, gülüşünü kaybetti'
Davut Güloğlu Yeniden Refah’ın Düzce adayı oldu Davut Güloğlu Yeniden Refah’ın Düzce adayı oldu
Barbunyaya lezzet katıyor! Tencereye sadece 1 tatlı kaşığı ekleyin Barbunyaya lezzet katıyor! Tencereye sadece 1 tatlı kaşığı ekleyin
ÇOK OKUNANLAR
Fatih Portakal tarih verdi: Emeklilere ek zam olabilir, yazın bir tarafa Fatih Portakal tarih verdi: Emeklilere ek zam olabilir
Türk astronotun uzaydaki ilk sözü Atatürk'ün sözü oldu Türk astronotun uzaydaki ilk sözü Atatürk'ün sözü oldu
Özgür Özel'den 'Alper Gezeravcı' paylaşımı Özgür Özel'den 'Alper Gezeravcı' paylaşımı
Türkiye'nin ilk uzay yolcusu kapsüle ulaştı Türkiye'nin ilk uzay yolcusu kapsüle ulaştı
Nevşehir'de feci kaza: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı Nevşehir'de feci kaza: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı