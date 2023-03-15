Demirtaş'tan 'sel' paylaşımı: Niteliksiz, beceriksiz talan iktidarının acı faturası ödeniyor, bunlardan kurtulmaya az kaldı

Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Şanlıurfa ve Adıyaman'ı vuran sel felaketinde yaşamını yitirenler için yayınladığı başsağlığı mesajında, "Bu kadar yıkımı, bu kadar acıyı yaşamayabilirdik. Niteliksiz, beceriksiz talan iktidarının acı faturası ödeniyor" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği şehirlerden olan Şanlıurfa ve Adıyaman'ı bu kez de sel vurdu. Şanlıurfa'da 12, Adıyaman'a 2 kişi hayatını kaybederken, kayıpların olduğu ve arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Demirtaş sosyal medya hesabından, yaşamını yitirenler için Türkçe ve Kürtçe başsağlığı mesajı yayınladı.

Selahattin Demirtaş'ın paylaşımı şöyle:

"Selde yaşamını yitiren kardeşlerime Allah'tan rahmet, tüm halkımıza başsağlığı ve sabır diliyorum. Bu kadar yıkımı, bu kadar acıyı yaşamayabilirdik. Niteliksiz, beceriksiz talan iktidarının acı faturası ödeniyor. Bunlardan kurtulmaya az kaldı."