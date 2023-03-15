Karamollaoğlu: Millet İttifakı yüzde 45-55 civarı oran alır

Saadet Parti'si Lideri Temel Karamollaoğlu Halk TV'de Lider Masası'nın konuğu oldu. Seçim güvenliği hakkında konuşan Karamollaoğlu, "Artık bürokratlar da görüyor ki bu hükümet gidici. Onun için kendilerini riske atamazlar. Bürokratlar eskisi kadar rahat olmaz. Bir emir gelse de bunu uygulamazlar gibi geliyor bana. Çünkü hesabını başka bir hükümete verecekler" dedi.

Karamollaoğlu şu açıklamalarda bulundu:

'CAN KAYBI AÇIKLANAN SAYILARDAN ÇOK DAHA FAZLA'

"Üzülerek ifade edeceğim ama bizim teşkilatlarımızdan aldığımız bilgilerde de can kaybı açıklanan sayılardan çok çok fazla. Köyler felaketti. Hatta şunu söyleyeyim, torunum Ankara Eğitim Hastanesi'nde doktor. Köylerin hali perişan diyor. Ben vefatların 45 binin çok çok üstünde olmasından endişe ediyorum."

'İttifak içinde ittifak formülü' üzerine konuşan Karamollaoğlu şunları söyledi:

Buradaki muradımız tek amblem altında şeçime girmek. Biz 20 küsür yıldır çalışan eski bir partiyiz. Biz seçime giderken bir liste yapalım oturup beraber bu listeyi hazırlayalım diye bir teklif götürdük. Herkes kendi ambleminin altında seçime gidilmesini istiyor. Fakat tecrübeyle de alakalı biz 20 yıldır seçime gidiyoruz. Bu nedenle bizimle birlikte seçime gidilmesi mantıklı. CHP'nin listelerinden seçime gitmek teklif olarak geldi ama biz onu doğru bulmadık.

'BİZ SİSTEMİ DEĞİŞTİRMEK ÜZERE BİR ARAYA GELDİK'

Bizim teklifimiz şu oldu. İki aylığına ara verip bayrak göstermeden seçimlere gitmek. İki ay sonra Meclis'te güçlü bir şekilde temsil edilip sesimizi duyurmak. Çünkü biz partiler olarak ittifak yapalım ölüme kadar böyle olsun demiyoruz ki. Siyasi partiler seçimden sonra kendi faaliyetlerini devam ettirirler. TBMM'de yeterli sayıları varsa kendi gruplarını kurarlar. Seslerini duyururlar. Tabii bu siyasi bir karardır.

CHP'nin listelerinden girme teklifi geldi. Bazı arkadaşlarımız dile getirdi. Bizim insanımızda da tabii bir bloklaşma var. Zihniyet olarak. Solda şöyle bir karar kılmışsak, öbür tarafa oy vermeye kolay kolay elimiz gitmez. Beri tarafta karar kılmışsak bu sefer sola kaymaya gönlümüz rıza göstermez. Şimdi ben bunu söyleyince bazıları belki tepki gösterebilir ama CHP 1950'den beri belli bir kesime hitap etti. Meseleleri ele alış tarzına baktığımız zaman yüzde 25 bandının üstüne çıkamadı. Sadece bir kere Ecevit zamanında çıktı o da yüzde 36 civarıydı. Neden? İşte bu nedeni bulup da sizin karşınızdakilere tavır koyacağınıza 'ya biz nerede farklıyız, neden farklıyız, bir arada olamaz mıyız?' diye soru sorduğumuzda, onun cevabını Sayın Kılıçdaroğlu kendi kendine verdi. 'Biz geçmişte bazı hatalar yaptık. Helalleşmek istiyoruz' dedi. Bu çok önemli bir adım. Biz Kılıçdaroğlu ile her noktada meselelere aynı açıdan bakıyoruz demiyoruz ki. Kimse de demiyor. Ama şu anda ittifak ettiğimiz konu şu; bu sistem değişmeli. Biz neden bir araya geldik? Sistemi değiştirmek üzere.

'HALKIMIZIN ÇOĞU BAŞKANLIK SİSTEMİNİ BENİMSEDİ'

Aslında biz üç kere bir araya geldik. Bir, başkanlık sistemi referanduma gittiği zaman. Biz dedik ki buna rıza gösteremeyiz. Ama halkımızın çoğu başkanlık sistemini benimsedi kabul etti. Sonra başkanlık sistemine göre seçim yapıldı. O zaman da biz yine bir araya geldik. 'Bize destek verin, biz bu sistemi değiştirelim, bu sistem diktatörlüğe meyil eder' endişesini taşıyoruz dedik. Yine kabul görmedi. Haklı çıktığımız kanaatindeyim. Millet bunun farkına vardı diye düşünüyoruz. Zaten bunun sebebi de gerekçesi de şu anda AKP'den en az 15-20 bin seçmen vardı. Bir de iki grup ayrıldı; Sayın Babacan, Sayın Davutoğlu parti kurdular. Neden? Bu sistem böyle yürümüyor. Gördük. Bir konuyu müzakere etmek bile mümkün değil dediler. Onun için siyasi hayata atıldılar. İşte biz de tam bu noktada yeniden bir araya geldik ve bu sistemi değiştirelim dedik.

'KILIÇDAROĞLU DÜRÜST VE ÇALIŞKANDIR'

Karamollaoğlu konuşmalarına şöyle devam etti:

Kılıçdaroğlu, geçmişte yanlışlar yaptığını kabul ediyor. "Biz de hatamızı kabul edelim siz de" diyerek ilerledi. Siyasette kutuplaşmayı Kılıçdaroğlu yıktı. Kılıçdaroğlu ile çalışmış bürokratlardan bana şunlar geldi. Bir, 'Kılıçdaroğlu dürüsttür', iki, 'Kılıçdaroğlu çalışkandır'. Bunlar devlet adamlığı için çok önemlidir.

'SEÇİM KANAATİMCE KAZANILIR'

'Endişeli muhafazakarlar'ın hepsinin ikna olduğunu söylemek zor. Ama seçimden sonraki icraatlar bunun için çok önemlidir. Bizim, her partinin ayrı programları var. Şimdilik biz aynı yoldayız ileride ne olur bilmiyorum. Ama ben Kılıçdaroğlu'nun kutuplaştırmayı asgari seviyeye indireceğini düşünüyorum.

Seçim kanaatimce kazanılır. Millet İttifakı lehine yüzde 45-55 civarı oran alabileceğimizi düşünüyorum. Tayyip Bey kaybetme ihtimalinin büyük olduğunu gördü. Bu nedenle başka partilerle bir araya gelip kendileri için doğru olanı yapıyorlar ama onlar için doğru olan bizim için dezavantaj.

'BÜROKRATLAR DA GÖRÜYOR Kİ HÜKÜMET GİDİCİ'

Umut ediyoruz ki seçim günü güvenlik konusunda hukuksuz bir şey yapmazlar. Kuralları çiğnememelerini umut ediyoruz. Artık bürokratlar da görüyor ki bu hükümet gidici. Onun için kendilerini riske atamazlar. Bürokratlar eskisi kadar rahat olmaz. Bir emir gelse de bunu uygulamazlar gibi geliyor bana. Çünkü hesabını başka bir hükümete verecekler. Bu nedenle bu seçimde bürokratların daha sağ duyulu olacağını tahmin ediyorum.