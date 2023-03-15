Kılıçdaroğlu'ndan 'protesto' açıklaması: AK Parti Gençlik Kolları deniyor ama önemli değil, Millet İttifakının iktidarında protesto suç olmayacak

Gazeteci İsmail Saymaz, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sel bölgesinde açıklama yaptığı sırada yuhalanmasına ilişkin olarak, "AK Parti Gençlik Kolları deniyor ama önemli değil, Millet İttifakının iktidarında protesto suç olmayacak" dediğini aktardı.

Kılıçdaroğlu'ndan 'protesto' açıklaması: AK Parti Gençlik Kolları deniyor ama önemli değil, Millet İttifakının iktidarında protesto suç olmayacak

CHP lideri Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile birlikte, selden etkilenen Şanlıurfa'ya gitti. Burada açıklamalarda bulunan Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını birkaç kişi yuhaladı. 

Gazeteci İsmail Saymaz'ın aktardığına göre, Kılıçdaroğlu konuya ilişkin şöyle konuştu: 

“Organize bir iş midir, yoksa vatandaşın doğal tepkisi midir, bilmiyorum. AK Parti Gençlik Kolları deniyor ama önemli değil gerçekten. Şunu net biliyorum ki, Millet İttifakının iktidarında protesto suç olmayacak.

“Eksik kalırsak, çekeceğiz vatandaşın tepkisini. Yetersiz kalırsak, istifa edecek yöneticiler. Biz gitmekte olan iktidara hiç benzemeyeceğiz. Sabırla, sükunetle eğileceğiz vatandaşımızın önünde. Belediyelerimiz sahada olacak, gerekeni yapacağız.”

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