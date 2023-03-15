CHP'li Subaşı, milletvekili aday adaylığı için İBB Meclisi'nden istifa etti
İBB'nin CHP'li üyesi Subaşı, görevinden istifa ederek CHP 3. Bölge Milletvekili aday adayı olduğunu duyurdu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı, milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa etti.
Duyuruyu sosyal medya hesabından paylaşan Subaşı, "14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Milletvekili Genel Seçimlerinde İstanbul 3. Bölge Milletvekili aday adayıyım." ifadelerini yazdı.
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