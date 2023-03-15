Kılıçdaroğlu Şanlıurfa'da konuştu: Bir pompayı getirmek için saatlerce beklenir mi? Bu nasıl bir devlet yönetimi?

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın 13'üncü cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sel felaketinin yaşandığı Şanlıurfa'da açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu'na İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu eşlik etti. Kılıçdaroğlu açıklamasında "Şanlıurfalı kardeşlerimiz az önce şikayetlerini dile getirdiler. Şanlıurfa'da kimse kendini yalnız hissetmesin. Biz buraya Millet İttifakı'nın genel başkanları olarak değil sadece biz buraya Mayıs ayında kurulacak yeni hükümetin temsilcileri olarak geldik" dedi.

Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:

"Pek çok sorun var biliyoruz. Ağır sorunların faturalarını vatandaşlar ödüyor. Bunu da biliyoruz. İnsanlar hayatlarını kaybetti, biliyoruz. Eğer bir ülke iyi yönetilirse afetlere karşı dirençli kentler oluşur. Altgeçit yapmışlar. Bir pompayı getirmek için saatlerce beklenir mi? Bu nasıl bir devlet yönetimidir? Bunların hepsini çözeceğiz. Zihniyeti tamamen değiştirerek... Kim görevini yapıyorsa başımızın üstüne, yapmayana güle güle demek zorundayız. Allah nasip edersin bütün bu sorunları çözeceğiz. Kentlerin iyi yönetilmediğini biliyoruz."