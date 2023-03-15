Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı, milletvekillerinin imzasına açıldı

Cumhurbaşkanı Eve AKP Genel Başkanı recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı, milletvekillerinin imzasına açıldı.

HaberTürk TV'den Arzu Türkuçar'ın aktardığına göre, AKP Grubu'nda hazırlanan dilekçenin an itibariyle AKP'li milletvekilleri tarafından imzalandığını duyurdu.

AKP'nin yarın kapalı grup toplantısı gerçekleştireceğini söyleyen Türkuçar, "Toplantıda alınan karar ile AK Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yeniden aday gösterecek" dedi.

Türkuçar şunları ifade etti:

"AK Parti yarın kapalı grup toplantısını saat 12:00'de gerçekleştirecek. O toplantının ardından da bir karar alınmış olacak.

Milletvekilleri el kaldırma yöntemiyle oylama yapılacak. Oy birliği ile Erdoğan'ın adaylığının yeniden alınması bekleniyor.

Anayasa'nın 101. maddesine göre siyasi parti grupları adayı belirlemek için parti grup kararının olması gerekiyor. Bunun için de AK Parti süreci başlattı. Yarınki kapalı grup toplantısının ardından Erdoğan'ın adaylığı netleşecek"