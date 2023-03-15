AKP'li Yavuz: Yoğun müracaat nedeniyle adaylık başvuru süresini uzattık

AKP Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Yoğun aday müracaatı nedeniyle başvuruları 22 Mart'a uzattıklarını duyurdu.

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AKP'li Yavuz: Yoğun müracaat nedeniyle adaylık başvuru süresini uzattık

AKP Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, seçim başvurularına ilişkin açıklamada bulundu. 

Yoğun bir aday müracaatı başvurusunun olduğunu kaydeden Yavuz, "Bugün Merkez Yürütme Kurulu kararı almak suretiyle aday müracaatlarının biraz daha uzatılmasına karar verildi. İlgili MYK kararına göre aday müracaatları gelecek hafta çarşamba günü (22 Mart 2023) saat 17:00’a kadar uzatılmıştır" dedi.

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