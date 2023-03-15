İBB Başkanı İmamoğlu, Binali Yıldırım'ın annesinin cenazesine katıldı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP'li Binali Yıldırım'ın annesi Fahriye Yıldırım'ın cenaze törenine katıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP Grup Başkanvekili ve 2019 yılındaki yerel seçimlerde rakibi olan Binali Yıldırım’ın annesi Fahriye Yıldırım’ın cenaze törenine katıldı.
İmamoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Yıldırım ailesine başsağlığı diledi.
İmamoğlu, şahsi Twitter hesabından şunları yazdı:
Sayın Binali Yıldırım’ın annesi, Fahriye Yıldırım’ı son yolculuğuna uğurladık. Kendisine Allah’tan rahmet; tüm ailesine başsağlığı diliyorum.
Sayın Binali Yıldırım’ın annesi, Fahriye Yıldırım’ı son yolculuğuna uğurladık. Kendisine Allah’tan rahmet; tüm ailesine başsağlığı diliyorum. pic.twitter.com/2cNHPur5uj— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 15, 2023
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