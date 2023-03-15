Millet İttifakı İstanbul'da 'seçim güvenliği' için bir araya geldi

Millet İttifakı'nın İstanbul il başkanları, bugün CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda bir araya geldi. CHP'den yapılan açıklamada, "Millet İttifakı İstanbul İl Başkanları, seçim sürecine ilişkin saha planlaması ve sandık güvenliği konularında değerlendirmelerde bulunmak üzere İl Başkanlığımızda bir araya geldi" denildi.

Toplantıya; CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, DEVA İstanbul İl Başkan Erhan Erol, Demokrat Parti İstanbul İl Başkanı Ekrem Eray Arda, Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanı İsa Mesih Şahin, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Coşkun Yıldırım ve Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı katıldı