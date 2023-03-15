Muharrem İnce'den Elon Musk'a çağrı: Tüm adayların 'bot' takipçilerini silin

Muharrem İnce, Elon Musk'a, yazdığı mesajda, sosyal medya destekçileri arasında 'bot hesap' varsa, tüm siyasilerin takipçileri arasındaki 'bot'ların engellenmesini istedi.

Son günlerde Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin sosyal medyadaki destekçilerinin ‘bot hesap’ ve troll olduğu iddiaları kamuoyunun gündemine oturmuştu.

İnce, Twitter hesabı üzerinden Twitter’ın sahibi Elon Musk’a, eğer destekçileri arasında ‘bot hesap’lar varsa bu hesapların engellenmesi çağrısında bulundu.

İnce, Elon Musk’a yönelik yazdığı mesajda, “Rakiplerim beni takip eden ve destekleyen gençleri ‘bot hesap’ olmakla suçluyor” diyen İnce, şunları söyledi:

“Gerçeğin ne olduğunu açıklayabilir misin? Varsa tüm aday hesaplarından bot hesaplarını silebilir misiniz? Teşekkürler”

Dear Elon, my opponents are accusing young people who follow and support me on Twitter as "bot" accounts. Can you explain what the truth is? If any, can you delete bot accounts from all candidates' accounts? Thanks @elonmusk — Muharrem İNCE (@vekilince) March 15, 2023

Kaynak: Gerçek Gündem