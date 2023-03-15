Muharrem İnce'den Elon Musk'a çağrı: Tüm adayların 'bot' takipçilerini silin

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, Twitter'ın sahibi Elon Musk'tan, tüm siyasilerin bot takipçilerinin engellenmesini istedi.

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Muharrem İnce'den Elon Musk'a çağrı: Tüm adayların 'bot' takipçilerini silin

Muharrem İnce, Elon Musk'a, yazdığı mesajda, sosyal medya destekçileri arasında 'bot hesap' varsa, tüm siyasilerin takipçileri arasındaki 'bot'ların engellenmesini istedi.

Son günlerde Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin sosyal medyadaki destekçilerinin ‘bot hesap’ ve troll olduğu iddiaları kamuoyunun gündemine oturmuştu.

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İnce, Twitter hesabı üzerinden Twitter’ın sahibi Elon Musk’a, eğer destekçileri arasında ‘bot hesap’lar varsa bu hesapların engellenmesi çağrısında bulundu.

İnce, Elon Musk’a yönelik yazdığı mesajda, “Rakiplerim beni takip eden ve destekleyen gençleri ‘bot hesap’ olmakla suçluyor” diyen İnce, şunları söyledi:

“Gerçeğin ne olduğunu açıklayabilir misin? Varsa tüm aday hesaplarından bot hesaplarını silebilir misiniz? Teşekkürler”

Kaynak: Gerçek Gündem

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